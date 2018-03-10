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假看屋真行搶 女房仲遭洗劫7千

發稿時間：2018/03/10 16:21

最新更新：2018/03/10 16:50

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有毒品、竊盜前科的43歲邵姓男子（前左2）假借看屋名義約出女房仲，趁四下無人持刀威脅，洗劫新台幣7000元後逃逸，警方9日晚逮捕邵男，訊後移送法辦。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年3月10日有毒品、竊盜前科的43歲邵姓男子（前左2）假借看屋名義約出女房仲，趁四下無人持刀威脅，洗劫新台幣7000元後逃逸，警方9日晚逮捕邵男，訊後移送法辦。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年3月10日

（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）邵姓男子假借看屋名義約女房仲前往宜蘭一處工地看屋，趁四下無人持刀威脅女房仲劫財，得手新台幣7000元後逃逸，警方昨晚逮捕邵男，訊後移送法辦。

警方調查，有毒品、竊盜前科的43歲邵男，8日先在宜蘭一處工地徘徊勘查環境，見女房仲獨自在工地預售房屋。當天下午1時多發現沒有什麼看屋民眾，便假借看屋名義約出女房仲，趁四下無人持折疊刀威脅被害人，洗劫7000元後逃逸。

警方獲報後組成專案小組偵辦，經過濾監視器畫面鎖定邵男涉有重嫌，昨晚8時多在宜蘭市復興路將他逮捕，當場起獲作案用折疊刀、安非他命1小包及所剩贓款2700多元等證物。

邵男到案坦承犯行，供稱因缺錢花用，才會鋌而走險犯案，警方訊後依毒品危害防制條例及強盜罪移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭警分局副分局長林書慶提醒女性，無論求職或工作，如與陌生男子相約見面時，務必找親友陪同，避免讓歹徒有機會下手。(編輯:孫承武)1070310

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