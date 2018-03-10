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體操教練疑性侵學生 檢警將傳喚調查

發稿時間：2018/03/10 19:19

最新更新：2018/03/10 19:19

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（中央社記者陳朝福高雄10日電）高雄市一所國小傳出體操教練疑在多年前涉性侵多名女學童。高雄市警察局婦幼警察隊已受理並報請高雄地檢署組專案小組偵辦，將傳喚涉案人調查。目前已知疑有兩名被害人。

高雄市教育局今天指出，陳情人今年初在教育局長信箱內留言陳情，指國小體操教練多年前涉及對體操學生性侵，發生時間約在民國85年至95年之間，教育局提供陳情人法律、心理諮商支援，並循行政調查與司法調查併行，鼓勵配合司法調查。

被害人由社工員陪同向高雄市政府警察局婦幼警察隊報案。警方表示，被害人當時情緒激動，受理後即刻報請高雄地檢署指揮偵辦，檢察官相當重視。

雄檢襄閱主任檢察官葛光輝表示，檢方在第一位被害人指控時，即以專案指揮方式立案，由主任檢察官楊碧瑛和檢察官鄭靜筠，以及婦幼警察隊和社會局家防中心與教育局組成專案小組調查。

高雄市教育局也表示，已啟動性別平等教育法進行調查，並依決議請疑涉案教練請假至調查結束。涉案人於80年到國小服務至今，適用「專任運動教練輔導與管理辦法」，因涉案人適用法條沒有「暫予停聘」規定，所以教育局依「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條，由性平會議決議請教練請假至調查結束。

高雄市警察局婦幼警察隊籲請校方和家長教育子女，維護身體的自主權，如果遭受侵犯要勇於報警。(編輯:孫承武)1070310

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