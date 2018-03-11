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警正班入學考傳作弊 考試科目不計分

發稿時間：2018/03/11 22:11

最新更新：2018/03/11 22:11

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）中央警察大學昨天舉辦107學年警正班入學考試，目前服務於桃園市警局局本部的陳姓警官，因攜帶寫有考試相關內容的墊板進入試場使用，被監考人員發現確認作弊，該科不予計分。

中央警察大學今天表示，昨天學校舉辦107學年警正班入學考試，共有約有1700多名警察到場應考，並分散在50個考場內作答，每個考場都有2名監考官。

警大表示，在進行第2節的考試時，一名服務於桃園市警局局本部的二線三星陳姓警官，遭監考官發現攜帶寫有考試相關內容的墊板進入試場使用，監考人員在確認其作弊行為後，陳姓警官的「警察法規與行政程序法」科目不予以計分。

另外還有1名考生，在入場10分鐘後，因提早寫完打算離場，警大表示，雖然監考官已告知考試時間未滿40分鐘，不得提早離場，這名考生仍堅持離開，最後被依規定取消資格。2名考生因違規事實明確，後續都將依規定處理。

桃園市警局表示，目前仍未收到相關通知，雖然作弊屬個人行為但已影響警譽，市警局在收到公文後會依規定對個人作出懲處。

警界人士表示，從警正班畢業是在警界升官藍圖中，晉升為縣市分局長前第一個要取得的資格，之後才可報考分局長班，因此當這份作弊取消資格的公告張貼後，就被拍下在警界不斷瘋傳，也引起熱烈討論。（編輯：陳清芳）1070311

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