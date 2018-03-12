陳鴻斌改判罰款 綠委：法官性別教育待加強

民進黨立委劉世芳（右起）、尤美女、周春米、李麗芬、余宛如12日在民進黨立院黨團召開記者會，對於前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動案改處罰款，表達不滿，批評再審判決價值退步，並質疑再審程序和職務法庭組成恐怕有瑕疵。中央社記者吳翊寧攝 107年3月12日

（中央社記者蘇龍麒台北12日電）前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動案改處罰款，多名民進黨立委今天召開記者會對於判決結果表達不滿。民進黨立委尤美女說，法官性別教育要再加強。



陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭前年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。



民進黨立委周春米、鍾孔炤、尤美女、余宛如、劉世芳、李麗芬上午在民進黨立法院黨團召開記者會。



周春米說，這個案子不是處分輕重的問題，而是司法院法官對性別意識的大倒退。她質疑，這個案子准許再審程序如何？職務法庭法官組成合不合法？



她說，職務法庭法官把8件事實減縮成3件，判決結果就可以從輕處理，忽略上對下、男對女的侵害，合理化、正當化判決結果，對司法公信力是很大的傷害。



李麗芬說，這是個價值退步的判決，目前如果教師涉及性騷擾、性侵害，是不能再回到學校擔任教職的，法官卻只需要罰錢，這樣法官未來可能要審判狼師，民眾就會質疑法官能否秉公處理。



尤美女說，法官的性別教育要再加強，況且性騷擾防治委員會成立，需要超過1/2的女性，這次職務法庭五名法官中，卻只有一名女性法官謝靜慧，不符合性騷擾防治法的規定，要求職務法庭的女性不得低於1/2。



余宛如說，這個判決真的是非常丟臉，而且在婦女節當天出爐，為婦女節留下陰影。她說，2017年國際上女權運動風起雲湧，司法院的職務法庭沒有跟上國際趨勢，反而是倒退的。



她表示，司法代表的是正義的天平，引領人權往正義方向走，呼籲性別平等在職場落實，並對法官再教育，且讓這個案子再審理的機會。（編輯：張均懋）1070312