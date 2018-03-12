麥寮疑財糾傳槍響3傷 警追原因釐清

雲林麥寮運動公園12日凌晨傳槍響，造成3人受傷，送醫後無生命危險，警方初步調查疑為財務糾紛，確切原因仍有待釐清。（警方提供）中央社記者葉子綱傳真 107年3月12日

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）雲林麥寮運動公園今天凌晨傳出槍響，造成3名男子受傷，送醫急救幸無生命危險，警方初步調查疑似財務糾紛，確實原因追查釐清中。



雲林縣警察局台西分局發布新聞指出，今天凌晨零時左右，麥寮運動公園前一家KTV店被砸店，進而傳出槍響，場面混亂。



台西分局代理局長閻百川率偵查隊查處，發現公園前地面血跡斑斑，2陳姓、1周姓男子的手臂、臀部等分別中槍受傷，送醫急救幸無生命危險。



警方在現場採獲未擊發的子彈5顆、彈頭1顆、彈殼1顆及指紋，另在一輛自小客車上，採獲子彈及彈殼各1顆，由鑑識人員帶回處理中。



警方初步調查，吳姓嫌疑人與被害人疑似發生財務糾紛，雙方談判時吳嫌心生不滿開槍洩憤後駕車逃逸；警方並查出，3月10日在雲林縣崙背鄉一處市場攤販，發生砸攤事件，被砸攤者是麥寮人。



警方表示，已成立專案小組深入調查，並透過管道策動逃逸的吳姓男子出面說明，釐清麥寮砸店、槍響與崙背砸攤是否有關聯。（編輯：張銘坤）1070312