/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

桃園龍潭工廠大火 消防人員搶救中[影]

發稿時間：2018/03/12 21:13

最新更新：2018/03/12 21:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園市龍潭區立運特化股份有限公司12日晚間發生大火，初判無人員受困，但因現場存有紙箱及介面活性劑，火勢一發不可收拾，消防隊員持續灑水降溫搶救中。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月12日桃園市龍潭區立運特化股份有限公司12日晚間發生大火，初判無人員受困，但因現場存有紙箱及介面活性劑，火勢一發不可收拾，消防隊員持續灑水降溫搶救中。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市龍潭區立運特化股份有限公司今晚發生大火，由於現場存有紙箱及介面活性劑，火勢一發不可收拾，幸好無人傷亡，截至晚間9時，消防隊員仍在搶救中，大火尚未獲得控制。

桃園市政府消防局今晚7時17分接獲民眾報案，指位於龍潭區龍源路上的立運特化股份有限公司發生大火，消防局立即派出隊員63名，消防車26輛、救護車1輛前往架設水線搶救。

消防局表示，現場為鐵皮鋼骨地上3層樓建築，起火區域為2、3層樓，初步調查火場無人員受困，但燃燒的紙箱及介面活性劑，影響區域約400平方公尺，由於現場溫度仍高，消防隊員仍在持續灑水降溫搶救中，至於損失金額及起火原因仍待進一步調查。

根據立運特化股份有限公司的網站介紹，公司成立於1997年，主要生產各式家庭及專業用清潔劑。並與多家知名公司合作生產漂白水，同時接受委託生產知名洗碗精、洗衣精及衣物柔軟精等清潔用品。（編輯:孫承武）1070312

影片來源：中央社
桃園市政府消防局12日晚間7時許接獲民眾報案指出，位於龍潭區龍源路上的立運特化股份有限公司發生大火，隨即派出大批人車前往搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月12日桃園市政府消防局12日晚間7時許接獲民眾報案指出，位於龍潭區龍源路上的立運特化股份有限公司發生大火，隨即派出大批人車前往搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月12日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP