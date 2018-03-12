桃園龍潭工廠大火 消防人員搶救中[影]

桃園市龍潭區立運特化股份有限公司12日晚間發生大火，初判無人員受困，但因現場存有紙箱及介面活性劑，火勢一發不可收拾，消防隊員持續灑水降溫搶救中。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年3月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市龍潭區立運特化股份有限公司今晚發生大火，由於現場存有紙箱及介面活性劑，火勢一發不可收拾，幸好無人傷亡，截至晚間9時，消防隊員仍在搶救中，大火尚未獲得控制。



桃園市政府消防局今晚7時17分接獲民眾報案，指位於龍潭區龍源路上的立運特化股份有限公司發生大火，消防局立即派出隊員63名，消防車26輛、救護車1輛前往架設水線搶救。



消防局表示，現場為鐵皮鋼骨地上3層樓建築，起火區域為2、3層樓，初步調查火場無人員受困，但燃燒的紙箱及介面活性劑，影響區域約400平方公尺，由於現場溫度仍高，消防隊員仍在持續灑水降溫搶救中，至於損失金額及起火原因仍待進一步調查。



根據立運特化股份有限公司的網站介紹，公司成立於1997年，主要生產各式家庭及專業用清潔劑。並與多家知名公司合作生產漂白水，同時接受委託生產知名洗碗精、洗衣精及衣物柔軟精等清潔用品。（編輯:孫承武）1070312





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