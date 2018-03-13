阿里山民宅火警 村民動員搶救

阿里山鄉里佳村一處民宅12日深夜發生火警，因當地偏遠，距離最近的奮起湖分隊抵達現場後，火勢於13日凌晨1時19分撲滅，但兩間民宅付之一炬，財物損失約新台幣300萬元，幸無人員傷亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳攝 107年3月13日

（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）阿里山鄉里佳村昨天發生火警，兩間住家付之一炬，幸無人傷亡，因地處偏遠，村長楊重志與村民同心協力，利用消防栓水源避免火勢延燒，沒有造成更嚴重損失。火警原因待調查。



嘉義縣消防局昨天深夜11時35分接獲報案，阿里山鄉里佳村一處民宅火警，因當地偏遠，距離最近的奮起湖分隊抵達現場後，火勢於凌晨1時19分撲滅，但兩間民宅付之一炬，財物損失約新台幣300萬元，幸無人員傷亡。



嘉義縣消防局第三大隊大隊長蔡建安表示，儘管里佳村距離奮起湖消防分隊車程需1個多小時，還好這次消防局設置的消防栓發揮作用，村民在消防車趕抵前，先利用消防栓水源灌救，避免火勢繼續延燒。



阿里山鄉公所社會課長溫明正受訪說，兩間全毀民宅都只有1人居住，當下順利逃出火場，由於是木造房屋，火勢延燒迅速，還好村民同心協力，全力搶救，沒有造成更嚴重損失。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070313