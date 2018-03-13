太陽花318行動無罪 黃國昌：馬政府有罪

太陽花學運占領立法院案，台灣高等法院13日二審仍判立委黃國昌（中左）、學運領袖陳為廷（中右）等22人無罪。黃國昌表示，判決結果代表318太陽花運動無罪，有罪的是馬政府。中央社記者張新偉攝 107年3月13日

（中央社記者王揚宇、蕭博文、謝佳珍台北13日電）太陽花學運占領立法院案，高院今二審宣判，仍判決立委黃國昌等22人無罪。黃國昌說，今天的判決結果代表318太陽花運動無罪，有罪的是馬政府以及那時的立委張慶忠。



前總統馬英九辦公室表示，沒有評論。



黃國昌於宣判後，在台灣高等法院門口受訪表示，對於今天的判決結果，再度印證他們從第一審程序不斷提出的主張，就是整個服貿協議踐踏台灣民主憲政、強行闖關；「318太陽花運動」無罪，有罪的是馬政府，以及那個時候違憲、違法，強行把服貿視為審查通過的立委張慶忠。



黃國昌也說，對於這樣的結果，呼籲再接下來「323行政院行動」的審判活動，承審法官能用相同高度來看待，因為這是立委沒有盡到他們的法定職責、違法濫權，踐踏憲政秩序所引發公民集體抗議的行動。



黃國昌最後表示，審判長對於這樣的公民行動，認為是國家所賦予的權利，予以肯定，也說掌握權力的人必須要傾聽人民的聲音；他相信這樣的判決理由，對於現在及未來的台灣政治發展，都有相當長足的意義。（編輯：李亨山）1070313