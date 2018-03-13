疑債務糾紛引殺機 男遭友人刺死

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市劉姓男子今天凌晨被女友發現身受刀傷倒臥租住處，送醫後宣告不治。涉案的陳姓男子行凶後開走死者的車，很快遭警方攔查逮捕，犯案動機疑似為兩人有債務糾紛。



台南市政府消防局在凌晨3時許接獲報案，指稱在永康區六合路一處公寓的套房內，有男子倒臥在血泊中。經安排救護車將傷者送往奇美醫學中心搶救，仍宣告不治。



台南市政府警察局永康分局副分局長章振國上午受訪時表示，死者是租住在套房內的25歲劉姓男子。今天凌晨被陳姓女友發現倒臥在床上，且劉男平常所使用的自小客車及手機等物品也不見了，陳女馬上向警消單位報案。



章振國表示，警方研判嫌疑人可能使用劉男自小客車逃逸，立即由勤指中心通報攔截圍捕。在清晨5時許由保安警察大隊在中西區的西門、民生路口攔查到這部車輛，並將車上2人帶回警局偵訊。其中22歲的陳姓男子在警訊中承認犯案，並供稱是因債務糾紛，才與死者起衝突。



承辦員警調查發現，陳男平時在苗栗從事保全工作，與死者是認識多年的朋友。今天凌晨從苗栗搭車到台南，買了一把水果刀帶在身邊後，獨自前往案發地點找死者。



警方初步調查，兩人疑似因發生口角衝突，陳男拿出水果刀刺中劉男的左胸及額頭。隨後拿走手機、皮夾，開著死者的車逃逸，再把犯案用的水果刀及當時所穿著的衣、褲、鞋子，丟棄在新化區一個大型垃圾箱。



警方指出，與陳男被攔查逮捕時同車的23歲陳姓男子，自稱是清晨4時許才與陳男相約幫忙開車接送，不知道陳男涉及刑案，這部分警方還要持續釐清。（編輯：方沛清）1070313