/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

疑債務糾紛引殺機 男遭友人刺死

發稿時間：2018/03/13 12:26

最新更新：2018/03/13 12:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市劉姓男子今天凌晨被女友發現身受刀傷倒臥租住處，送醫後宣告不治。涉案的陳姓男子行凶後開走死者的車，很快遭警方攔查逮捕，犯案動機疑似為兩人有債務糾紛。

台南市政府消防局在凌晨3時許接獲報案，指稱在永康區六合路一處公寓的套房內，有男子倒臥在血泊中。經安排救護車將傷者送往奇美醫學中心搶救，仍宣告不治。

台南市政府警察局永康分局副分局長章振國上午受訪時表示，死者是租住在套房內的25歲劉姓男子。今天凌晨被陳姓女友發現倒臥在床上，且劉男平常所使用的自小客車及手機等物品也不見了，陳女馬上向警消單位報案。

章振國表示，警方研判嫌疑人可能使用劉男自小客車逃逸，立即由勤指中心通報攔截圍捕。在清晨5時許由保安警察大隊在中西區的西門、民生路口攔查到這部車輛，並將車上2人帶回警局偵訊。其中22歲的陳姓男子在警訊中承認犯案，並供稱是因債務糾紛，才與死者起衝突。

承辦員警調查發現，陳男平時在苗栗從事保全工作，與死者是認識多年的朋友。今天凌晨從苗栗搭車到台南，買了一把水果刀帶在身邊後，獨自前往案發地點找死者。

警方初步調查，兩人疑似因發生口角衝突，陳男拿出水果刀刺中劉男的左胸及額頭。隨後拿走手機、皮夾，開著死者的車逃逸，再把犯案用的水果刀及當時所穿著的衣、褲、鞋子，丟棄在新化區一個大型垃圾箱。

警方指出，與陳男被攔查逮捕時同車的23歲陳姓男子，自稱是清晨4時許才與陳男相約幫忙開車接送，不知道陳男涉及刑案，這部分警方還要持續釐清。（編輯：方沛清）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP