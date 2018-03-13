太陽花案無罪 陳為廷：習近平勿小看台灣

（中央社記者王揚宇、蕭博文台北13日電）太陽花學運占領立法院案，高院今判立委黃國昌與陳為廷等22人無罪。陳為廷說，敬告習近平不要小看台灣，當中國想對台灣出手，台灣人會起身抵抗，司法會保障人民權利。



台灣高等法院今天對「318太陽花學運」做出判決。宣判後陳為廷等人在台灣高等法院門口發表感言。



陳為廷說，高院今天做出這個判決有三個深遠意義；第一在告訴政府面對人民抗爭，不可以用20、40年前的威權法律概念來濫訴人民；第二，這不是在告訴人民未來可以在街頭胡作非為、為所欲為，而是劃出一條界線、做出保護言論自由的範疇，讓人民在一個法律保障的範圍中，進行和平、有理抗爭。



第三，今天這個判決對他來說，是在告訴中國國家主席習近平，「你可以稱帝、可以無限期延長任期，但台灣是民主的國家，你不要想可以隨隨便便越雷池一步；當你想對台灣動手，台灣人民會起身抵抗，當人民起身抵抗，台灣這個民主國家的司法會保障人民權利，敬告習近平不要小看台灣」。



陳為廷也說，今天在香港監獄還關有參與「雨傘革命」等運動的抗爭者，而香港法院作出過的相關判決，實際上在限縮香港未來抗爭的自由，台灣今天何其有幸，能做出這樣的判決結果，「呼籲香港的司法界、法官，看看台灣的判決」。



對於高院判決結果，本案被告之一、公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴說，證明台灣仍有進步的司法人員，給台灣人民在找尋台灣的出路時有所期望，感謝二審法官用進步的角度做出裁判。



另一名太陽花學運成員、被告黃郁芬說，立法委員是民意的代表，所以當立法過程有重大瑕疵，就這次的宣判結果來看，代表人民有一定權利去發表自己的聲音；雖然一、二審法官對於判決理由有不同見解，但一審法官透過判決肯認公民不服從概念，二審法官則肯認主權在民。（編輯：李亨山）1070313