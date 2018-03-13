太陽花占立院無罪 民間司改會肯定

（中央社記者王揚宇、蕭博文台北13日電）台灣高等法院今天就「318反黑箱服貿運動」占領立法院案，判決22名參與者無罪。民間司改會發布新聞稿指出，肯定這次的判決結果，希望本案可以成為指標性判決。



以財團法人民間司法改革基金會為平台成立的反黑箱服貿義務律師團，號召多達400名律師義務加入，協助太陽花學運中相關被告打官司。



對於高院今天的判決結果，民間司改會發布新聞稿表示，法院及人民有共同維護憲法運作的義務；在反黑箱服貿上，人民已經做出抵抗，司法作為三權之一，對於違背民主憲政秩序的行政與立法權，更應挺身加以制衡，展現憲法意識於判決上。



司改會表示，本案一審的台北地方法院曾對此做出進步的判決，援引「公民不服從」的法理加以論述，肯認本案當事人所為非屬狹義的觸犯法律，而是針對違法違憲的國家行為，做出不服從的回應。



對於高院二審判決結果，民間司改會表示肯定，而整場反黑箱服貿運動應該視為「公民不服從」的意志展現，不僅只是用刑法加以處罰；對於日前眾多的抗爭案件，希望本案可以成為指標性判決，給予檢警系統一記當頭棒喝，不分行政、立法、司法，共同維護人民憲法上權利，尊重集會遊行、保障人民言論自由。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070313