顏大和扮推手 法醫所DNA儲存室揭牌

（中央社記者蕭博文台北14日電）法醫研究所今天舉辦DNA儲存室啟用典禮，幕後推手檢察總長顏大和說，呂介閔被控殺人因DNA鑑驗獲判無罪，讓他深感DNA保存的重要性，很開心退休前看到儲存室啟用。



男子呂介閔被控犯下民國89年的台北市內湖公園郭姓女子裸屍命案，入獄服刑4年後，因檢察官發現死者胸上唾液與呂男DNA不符，104年獲再審改判無罪。



顏大和今天說，當年呂介閔在獄中寫信以DNA鑑驗有疑請求非常上訴，因不符非常上訴要件駁回，但他仍指揮台灣高檢署調查，由時任台高檢檢察官、現任基隆地檢署檢察長陳宏達偵辦，以最新DNA鑑驗技術推翻原判決。



顏大和表示，DNA鑑定設備、技術會隨著時間日益精進，但如何完善儲存檢體才是最重要的，否則設備、技術再精進，檢體損害也枉然，因此在呂介閔事件後，向時任法務部長羅瑩雪提議擴大，並強化法務部法醫研究所的DNA儲存設備。



法務部常務次長張斗輝致詞時則表示，DNA儲存室總經費新台幣699萬元，卻是司法改革歷程上非常重要的里程碑，除保存DNA檢體以供日後鑑識，也代表司法勇於面對過去，提供再次檢視證據的機會，對人權保障非常重要，感謝顏大和當年的高瞻遠矚。



張斗輝還提到，DNA鑑驗除了協助刑事犯罪偵查，法醫所自98年至今，已透過DNA比對協助2322具無名屍找到回家的路，也提供失蹤兒童檢體比對服務，成功找回5名失蹤兒童。



法醫所新聞稿則指出，DNA儲存室配有3台攝氏零下80度的冷藏設備，有別於原有的攝氏零下20度的設備；每台冰箱可儲存2萬個檢體，保存期限達30年，未來案件當事人如有需要，經法院同意後，得以最新技術進行DNA鑑驗，以確保人權、維護偵查審判的正確性。（編輯：李亨山）1070314