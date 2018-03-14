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陳鴻斌改判案 段宜康：司法院鄉愿

發稿時間：2018/03/14 12:25

最新更新：2018/03/14 12:25

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（中央社記者蘇龍麒台北14日電）民進黨立委段宜康今天表示，前北高行法官陳鴻斌改判案，司法院在書面報告與新聞稿都過於平淡，表現出司法院的鄉愿。

近期被社會各界討論的「前法官陳鴻斌改判案」，衍生出性別平權意識、職務法庭功能的議論。司法院13日晚間發布新聞稿指出，為使職務法庭判決更臻妥適，將依據大法官釋字第752號解釋精神，研修職務法庭改為二審制，相關法官法的修正草案，希望能在6月底前送立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天審查法案，段宜康表示，陳鴻斌案司法院如果是基於職權、法定程序的無奈，或是基於價值應該表示態度，這兩者間並不衝突。他說，如果司法院不敢表示態度，躲在程序無奈的背後，那就是鄉愿。

他表示，陳鴻斌改判案的職務法庭受命法官陳志祥上節目有許多發言，司法院要嚴肅面對，陳志祥為判決有開脫的說詞。

段宜康說，陳志祥認為陳鴻斌是發展婚外情所做的行為，是婚外情未遂。段宜康表示，判定性騷擾行為，應該以被害者感受為重要的判準，不是以加害者的動機來判準。

他說，要求司法院對這件事的價值表示態度，目前的新聞稿、書面報告都過於平淡，表現出司法院的鄉愿。

列席的司法院副秘書長葉麗霞說，陳鴻斌案司法院開會討論多次，非常重視陳志祥上媒體，或是接受call in、call out的問題，也有發出新聞稿說明，對於段宜康批評，「謝謝委員指教」。

國民黨立委吳志揚說，類似的判決一再出來，司法院對於司法改革做再多事情都沒有用。

他說，陳志祥說「判決不用迎合輿論」，但並沒有要法官迎合，而是要符合一般人的社會經驗法則，這些法官的法感，怎麼會與一般人差這麼多？（編輯：張均懋）1070314

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