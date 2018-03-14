/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

通緝犯扮工人行竊 自認天衣無縫仍遭逮

發稿時間：2018/03/14 15:23

最新更新：2018/03/14 15:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃麗芸台北14日電）法網恢恢，42歲通緝犯林男失業又需錢孔急，便喬裝工人到北市興隆公宅工地偷電纜線變賣，還騎走現場一輛未拔鑰匙的機車後丟棄，食髓知味過6天後重返工地時遭警方逮捕。

台北市政府警察局文山第一分局木柵派出所員警陳冠羽於3月2日受理報案，一名在興隆公共住宅二區工地上班的劉姓民眾自稱機車遭竊，他說因忘記將車鑰匙取下而遭人偷竊騎走。

陳冠羽隨即調閱周邊相關監視器畫面查看，發現竊嫌頭戴工程帽且手拿工具，卻在工地鬼鬼祟祟徘徊，後來發現有輛機車鑰匙未拔，左顧右盼後趁機騎走，並將偷到手的工具和電纜線拿到資源回收場變賣，隨後將機車丟棄在新北市中和區。

警方不到兩天就將機車尋回，但查訪沿線店家及工地人員，發現這名竊賊並未在事發工地上班，所有工人也都沒見過這個人。

但食髓知味的林男自認天衣無縫，竟大膽於3月8日重返文山區興隆路四段的工地工作，適逢巡邏警員陳冠羽眼尖發現，當場逮個正著，盤查後發現林男還是公共危險及竊盜案的通緝犯。

林男供稱自己因無預警遭公司解雇，加上又需要生活費，認為工地出入的工人眾多，所以才變裝成工人到工地竊取電纜線，剛好看到有機車鑰匙沒拔，才心生歹念竊車，全案移送法辦。（編輯：劉政權）1070314

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP