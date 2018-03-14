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花蓮檢調偵破菜蟲案 偽造表單賺差價

發稿時間：2018/03/14 15:54

最新更新：2018/03/14 17:07

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花蓮縣蔬菜運銷合作社業務課3名人員涉嫌偽造蔬菜拍賣成交價格表單賺取價差，花蓮地檢署檢察官14日以3人共同犯下詐欺取財罪、行使業務登載不實文書等罪嫌，提起公訴。圖為花蓮市果菜市場。中央社記者李先鳳攝　107年3月14日花蓮縣蔬菜運銷合作社業務課3名人員涉嫌偽造蔬菜拍賣成交價格表單賺取價差，花蓮地檢署檢察官14日以3人共同犯下詐欺取財罪、行使業務登載不實文書等罪嫌，提起公訴。圖為花蓮市果菜市場。中央社記者李先鳳攝　107年3月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮縣蔬菜運銷合作社業務課人員韋姓、黃姓、劉姓等3人涉嫌偽造蔬菜拍賣成交價格表單賺取價差，花蓮地檢署偵查終結，今天提起公訴。

花蓮地檢署日前接獲線報，發現花蓮縣蔬菜運銷合作社附設花蓮市果菜市場提供農民蔬菜拍賣服務時，出現多筆三聯清單所載蔬菜品名、重量均相同現象，疑有不法人士作假帳之嫌。

因事涉農民權益甚鉅，因此檢察官指揮調查局東部地區機動工作站擴大偵辦。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，經深入偵查，搜索、調閱大批拍賣資料進行比對，發現拍賣農民農作物流程，由合作社業務課人員先行檢驗重量後填寫領款牌及三聯清單，領款牌交予農民，三聯清單則連同蔬果送至拍賣場公開競價拍賣，待拍賣結束後，由承銷人依成交價向合作社交付拍賣款項，農民則持領款牌向合作社領取拍出款項。

韋姓、黃姓、劉姓等3人自民國105年10月起至106年1月20日期間偽造不實領款牌及三聯清單，非法詐得價差共新台幣41萬8000多元，檢察官以被告3人共同犯詐欺取財罪、行使業務登載不實文書等罪嫌，提起公訴。（編輯：劉政權）1070314

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