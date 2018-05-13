羈押逾百日判無罪 前台電股長獲賠40餘萬

（中央社記者王揚宇台北13日電）前台電核能發電處土木課黃姓股長等人，被控涉嫌浮編工程預算，法院審理判無罪定讞；黃男案發時遭羈押102日，因此聲請刑事補償，台北地院近日判准予補償新台幣40萬8000元。



前台電核能發電處土木組黃姓股長等人，負責台電核一、核二廠「低放射性廢料貯存庫新建工程」招標案時，涉嫌將估價資料洩漏給廠商，並由廠商涉嫌浮編工程預算3億多元。台北地檢署在民國97年7月間偵查終結，依貪污治罪條例等罪將黃男等3人起訴。



台北地方法院裁定指出，黃男的請求刑事補償意旨為，檢察官在97年4月15日向台北地院聲請羈押獲准，迄同年7月25日才准予他交保而停止羈押。



這起案件，台北地院在104年8月間判黃男無罪；經檢方提起上訴，台灣高等法院在106年4月駁回上訴，後來因檢察官未提起上訴而全案確定。



黃男主張，自己在台電任職超過30年，在社會上具有相當身分地位，突遭受法院羈押，無法參加女兒婚禮，也因為這個案子遭台電公司免職，對個人身心及形象產生巨大傷害，而他被羈押102日，依刑事補償法相關規定，以刑事補償金最高額一天5000元計算，請求補償51萬元。



台北地院審理後認為，考量黃男當時的月薪、因受羈押遭免職無法取得任何退職金，以及所受身體上及精神上的痛苦、名譽減損及羈押時間長短等情況，應以每日補償4000元，因此准予補償40萬8000元。本案仍可聲請覆審。（編輯：施燕飛/李亨山）1070513