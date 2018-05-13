癱瘓毒販偕父南毒北賣 警逮4嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北13日電）陳姓男子5年前因販毒遭查緝，跳下大樓逃亡造成脊椎受傷而半身不遂，未料他惡性不改和父親共組販毒集團「南毒北賣」，警方獲報組專案小組追緝，逮4嫌送辦。



台北市警察局南港分局今天召開破案記者會，說明警方去年獲報發現綽號「阿兄」的陳男和父親共組販毒集團，立即和刑事局、基隆市警察局、桃園市警察局、新北市警察局及鐵路警察局高雄分局等單位，共組查緝販毒專案小組。



經長期調查發現，主嫌陳男曾在民國102年因販賣毒品遭警方查緝，他為逃亡而從大樓跳下，導致脊椎受傷、半身不遂，不料出院後仍惡性不改，和同為毒犯的父親重操舊業共同販毒。



警方表示，陳姓父子另行吸收李男及何男成為集團旗下成員，集團分工由行動不便的陳男負責電話聯繫、接洽買家，談妥交易後再電話搖控旗下成員外出交易，而陳父則負責押運工作以防黑吃黑。



三人不定期受陳男指揮，透過搭乘高鐵南下高雄、屏東選購大批海洛因及安非他命毒品北上囤積，隨後再將毒品加工分裝，並轉售給北部地區的下游毒犯圖利。



專案小組接獲情資後報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，於5月8日見時機成熟時，持搜索票及拘票兵分多路同步查緝，逮捕陳姓父子、李男、何男等4人，另查獲7名下游購毒者到案。



現場還起獲海洛因2包、共重1.19公克及安非他命31包、共重614公克，還有毒品吸食器6組、電子磅秤3台、販毒手機8具及販毒不法所得現金新台幣130萬元等贓證物。



全案依違反毒品危害防制條罪嫌移請基隆地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1070513