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專偷移工電動自行車 警方逮捕同鄉賊

發稿時間：2018/05/13 12:58

最新更新：2018/05/13 14:00

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樹林警分局13日表示，山佳火車站近來發生多起電動自行車被竊案件，警方組成專案小組偵辦，調閱廣場周邊監視器，發現越南籍阮姓男子都在現場徘徊，12日埋伏等候嫌犯再度行竊時將他逮捕。（警方提供）中央社記者林長順傳真　107年5月13日樹林警分局13日表示，山佳火車站近來發生多起電動自行車被竊案件，警方組成專案小組偵辦，調閱廣場周邊監視器，發現越南籍阮姓男子都在現場徘徊，12日埋伏等候嫌犯再度行竊時將他逮捕。（警方提供）中央社記者林長順傳真　107年5月13日

（中央社記者林長順新北13日電）樹林區近一個月來連續發生電動自行車遭竊盜案，警方過濾監視器後，查出33歲越南移工涉嫌重大，昨天埋伏等候犯嫌再度行竊時將他逮捕。

樹林警分局今天表示，山佳火車站近來發生多起電動自行車被竊案件，警方組成專案小組偵辦，調閱廣場周邊監視器，發現越南籍阮姓男子都在現場徘徊。山佳派出所掌握該名犯嫌習性後，昨日派數名員警於山佳火車站附近埋伏。

警方昨天下午發現阮男到山佳火車站前徘徊，埋伏警員將全程錄影蒐證，等阮男再次竊盜電動自行車得手後，警方立即上前逮捕，當場人贓俱獲。

警方查出，阮男坦承於山佳車站周遭竊取電動自行車6部，均為越南籍人士所有。一名曾姓被害人向警方哭訴，沒想到大家離鄉背井來台灣辛苦打拚，身為同鄉不是相互扶持，反而把同鄉辛苦存錢買的通勤工具偷走，實在可惡。

另一名黃姓被害人則抱怨，他的電動自行車花新台幣1萬5000元，買了只騎一天，而且還剛拍照跟老婆炫耀而已，竟然就被偷走，真是惡質。（編輯：方沛清）1070513

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