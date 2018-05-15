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高院：馬英九情節較黃世銘輕微 判4月

發稿時間：2018/05/15 13:49

最新更新：2018/05/15 14:25

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zoom in 高院15日依違反通保法，改判前總統馬英九4個月有期徒刑。（中央社檔案照片）高院15日依違反通保法，改判前總統馬英九4個月有期徒刑。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北15日電）高院今天依違反通保法改判前總統馬英九有罪，判決理由指出，馬英九輕率洩漏偵查秘密及個人資料，顯不足為表率，考量情節較前檢察總長黃世銘輕微等理由，判刑4月。

高院指出，馬英九民國102年8月31日晚間10時許，明知調查司法關說案的「100特他61案」非僅行政不法，仍洩漏偵查秘密、柯建銘個人資料及通訊監察資料，給時任行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強。

台灣高等法院承審合議庭指出，人民的自由及權利於不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法保障；憲法第22、23條也明白揭示法治國保障人權的核心價值，並以「法律保留原則」具體實踐。

合議庭認為，憲法禁止國家各機關權力（行政權作用）在無法律指示或授權下，違法或不當干預人民基本權利，馬英九時任國家元首，自應竭力遵循並維護憲政秩序，恪遵法律保留原則依法行政及行使職權，以避免侵害人權。

判決書提到，馬英九是國立台灣大學法學士、紐約大學法學碩士、哈佛大學法學博士，曾任法務部長，深諳法律專業與行政程序，明知人民對隱私權、通訊秘密自由及資訊自主權的期待，是普世共維的基本價值。

判決書還指出，馬英九執政時多次宣示保障人權，顯見他深切瞭解人權保障的法規及必要，卻洩漏「全民電通更一審司法關說案」等偵查秘密、通聯記錄，未能恪遵法紀，輕率洩漏秘密，身為民主法治國的元首，顯然不足為表率，自有可議。

合議庭考量，馬英九洩密屬實，但只是以口頭轉述梗概、大要，並指示江宜樺、羅智強在特偵組對外公布前，不能做任何處置，洩密手段、相關法益的侵害，相較黃世銘顯然較為輕微，所生危害程度較低。

合議庭也審酌，馬英九犯罪後，藉詞行政特權、行使憲法第44條規定的院際調解權等，顯與司法院解釋或與事實不符的答辯，揚棄他的法學素養及經歷所熟諳的「依法行政原則」態度。

合議庭綜合考量馬英九犯罪惡性、平日生活狀況、品行、與被害人關係、犯罪對國家、社會造成的影響等一切情狀，依通訊保障及監察法第27條第1項，從輕量處4月徒刑，如易科罰金，以新台幣一千元折算一日。

全案起於已解散的最高法院檢察署特別偵查組，偵辦前法官陳榮和財產來源不明罪，循線發現柯建銘疑涉關說前台南縣議會議長吳健保假釋案，及柯建銘與前立法院院長王金平疑就全民電通更一審案，關說時任法務部長曾勇夫、台灣高檢署檢察長陳守煌。

黃世銘因洩密關說案等偵查秘密給馬英九、江宜樺並召開記者會公布監聽資料，判刑6月、5月、6月，應執行有期徒刑1年3月，已易科罰金新台幣45萬餘元執行完畢。（編輯：李亨山）1070515

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