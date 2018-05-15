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更改比例提供問題混凝土 業者遭搜索約談

發稿時間：2018/05/15 16:53

最新更新：2018/05/15 17:24

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彰化地檢署接獲民眾檢舉指稱，彰化花壇大排使用的混凝土膠結料配比低於工程規範要求，檢察官追查發現，提供混凝土的業者提高爐石、飛灰比例取代價格較高的水泥，圖為業者位於台中市大里區的工廠。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　107年5月15日彰化地檢署接獲民眾檢舉指稱，彰化花壇大排使用的混凝土膠結料配比低於工程規範要求，檢察官追查發現，提供混凝土的業者提高爐石、飛灰比例取代價格較高的水泥，圖為業者位於台中市大里區的工廠。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　107年5月15日

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化檢方接獲民眾檢舉指稱，彰化花壇大排工程用的混凝土有問題，檢察官追查發現，提供混凝土的業者提高爐石、飛灰比例取代價格較高的水泥，2名業者訊後以20萬元及5萬元交保。

彰化地方法院檢察署襄閱主任檢察官林漢強今天指出，地檢署接獲民眾檢舉指稱，彰化花壇大排使用的混凝土膠結料配比低於工程規範要求，地檢署檢察官董良造指揮保安警察隊等單位進行偵辦。

檢方查出，負責花壇大排工程的營造業者向台中市龍井區的混凝土業者購買混凝土，地檢署檢察官今天率領保安警察隊員警兵分多路，前往業者位於台中市大里區的工廠以及龍井區的辦公室進行搜索，約談王姓總經理以及李姓廠長等人。

檢方指出，他們在業者的混凝土配比室找到專門計算混凝土配比的電腦程式，發現業者有2套不同的配方比，強度雖然一樣，不過其中一套配方比以提高爐石、飛灰比例取代價格比較高的水泥，藉此壓低成本，平均一輛混凝土車可以省下約新台幣3000元。

檢方查出，公共工程契約中，都會規範所使用的混凝土，要求水泥的比例高於70%，而提高爐石、飛灰的混凝土雖然強度一樣，不過耐久度卻有問題；王姓總經理等人接受訊問時雖供稱這樣的作法是業界常規，不過業者所為恐怕已經觸犯偽造文書以及詐欺等罪。

檢方指出，王姓總經理以及李姓廠長訊後，諭令以20萬以及5萬交保，由於業者也提供混凝土給台中市的重大交通建設，他們也正在追查業者所提供的混凝土是否也有比例不符的問題。1070515

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