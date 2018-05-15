/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠
> rss

馬判刑 北檢：媒體報導傳歡呼聲係刻意渲染

發稿時間：2018/05/15 19:40

最新更新：2018/05/15 19:40

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王揚宇台北15日電）前總統馬英九被控洩密等案，高院今天改判馬英九4月徒刑。媒體報導，此結果一出，北檢檢察長辦公室傳出3秒歡呼聲；對此北檢今晚發布新聞稿澄清，表示無此誇張情節。

馬英九被控洩密等案遭台北地檢署起訴，一審獲判無罪。全案經上訴，二審台灣高等法院今天撤銷原判決，依違反通保法改判馬英九4月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

媒體報導，此判決結果一出，北檢檢察長邢泰釗辦公室傳出3秒歡呼聲等情況；台北地檢署晚間發布新聞稿說明。

新聞稿指出，北檢偵辦任何刑事案件均秉持哀矜勿喜之心，請外界勿做無謂的誇大，保留檢察官純淨的辦案空間。有媒體所謂北檢檢察長辦公室「歡聲雷動」、「歡呼聲達3秒」等情況，均是未經查證且刻意渲染之詞，令人遺憾。

新聞稿提到，今天上午9時30分，北檢有多位同仁在檢察長辦公室舉行專案會議，期間適聞高院對馬英九被訴洩密案的判決結果，會議同仁因二審改判而有所討論，事所必然，但絕無上述誇張情節。

北檢強調，在馬英九獲判有罪之際，切盼勿以所謂「3秒歡呼」等渲染之詞，刻意引導國人激化對立。

北檢也說，馬英九自前年7月以來，被人告發所涉刑事案件部分已簽結190件、不起訴4案，足見偵辦馬英九相關案件，檢察官均依據法律確信秉公辦理。（編輯：張銘坤）1070515

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP