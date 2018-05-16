送敬鵬大火消防英雄一程 副總統將頒褒揚令

桃園市平鎮區敬鵬工廠大火，造成6名消防隊員殉職，追思會17日上午將在桃園市立綜合體育館舉辦，並由副總統陳建仁頒發褒揚令及頒授獎章。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年5月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市平鎮區敬鵬工廠大火，造成6名消防隊員殉職，追思會17日上午將在桃園市立綜合體育館舉辦，並由副總統陳建仁頒發褒揚令及頒授獎章，民間則發起繫上黃絲帶活動悼念。



桃園市平鎮區敬鵬工廠4月28日晚間9時30分左右發生大火，猛烈火勢造成埔心分隊游曜陽、平鎮分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、林伯庭、游博瑜等6人殉職。



桃園市政府消防局人員今天表示，市府在與6位消防英雄家屬協調後，17日上午10時到12時將在桃園市立綜合體育館(小巨蛋)舉辦追思會，讓各界緬懷殉職的消防英雄，也哀悼追思他們捨己救人的英勇典範。



消防局表示，殉職的6名消防弟兄將在明天清晨5時進行火化，移靈車隊則計劃早上8時從中壢殯儀館出發，沿途行經桃園分隊、三民分隊、第一搜救救助分隊，前往小巨蛋，消防同仁除了在分隊前列隊行禮，也會鳴笛向英雄致意。



消防局人員指出，副總統陳建仁明天也將出席頒發褒揚令、頒授楷模獎章、消防專業獎章、追晉令及消防榮譽章，表彰6名消防同仁犧牲奉獻的精神。而民間也透過通訊軟體串聯，主動發起在明天繫上黃絲帶的活動，悼念這6位打火弟兄。



追思會結束後，消防局表示，除林尉熙骨灰因家屬趕搭高鐵帶回老家外，其餘5人的移靈車將前往各個原服務分隊進行最後巡禮。消防局全市44個相關據點，17日下午1時15分將同步鳴笛10秒，讓外勤單位同仁也能送6勇士最後一程。



至於在敬鵬大火中幸運獲救的消防員呂宗郁，在國軍桃園總醫院的治療下，傷勢已逐漸康復，並返回台南官田老家休養，雖然在得知當時一起救災的6名弟兄殉職後讓他當場痛哭失聲，但未來仍計劃重回工作崗位，家人感謝外界關心。（編輯：唐聲揚）1070516