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無業男謊稱成大學生行騙 父要求送辦

發稿時間：2018/05/16 15:29

最新更新：2018/05/16 15:29

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南林姓男子謊稱是成功大學學生，以女友車禍住院為由，四處上門哭訴借錢，一名工廠老闆不知被騙，還特地提款到成大，林父得知兒子被逮後，也不想理會，要求警方依法送辦。

台南市警局第三分局海南派出所巡佐蘇惠成今天告訴中央社記者，他是在臉書社團得知有名男子騎著機車到處上門行騙，自今年4月9日起遍及台南市安南區、中西區、北區及南區。

警方調閱監視器，鎖定30歲林姓男子涉案，14日傳訊到案，未料林男一到派出所就開始哭，讓被騙的工廠老闆氣的不得了地說：「你來借錢時，已哭過一次，不要再哭了」。

警方調查，沒有大學學歷的林男，失業近3個月，騎著父親的機車，謊稱是成大土木系的學生，以女友車禍住院急需用錢為由，直接到民宅或工廠敲門哭訴行騙，林男為取信被害人，還拿出身分證保證一定還錢。

被騙的工廠老闆，借了新台幣3500元給林男，待林男離開後，怕他不夠用，再去提款6000元，特地送到成大，卻沒找不到人。

一名7旬老婦和一名鄰長也受害，最讓警方無法諒解的是，林男當天被傳喚到派出所前，利用空檔到民宅向一名家庭主婦行騙，這名家庭主婦到派出所作筆錄時，還請警方保密，不要讓她的先生知道，以免被罵。

林父得知兒子四處行騙時，大嘆無奈，林父說，已不知道如何管教兒子，也幫他收拾很多爛攤子，請警方依法制裁。警方訊後，將依詐期罪嫌送辦。（編輯：黃于）1070516

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