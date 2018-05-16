遭爆體罰學生 陳詩欣：爆料者別有居心

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）跆拳道奧運金牌女將陳詩欣被爆涉對學生施暴，領學校薪還私下向學生收費。陳詩欣說，獲家長認同並未體罰學生，爆料者別有居心。



今天出版的「周刊王」報導，去年12月下旬，有家長寫信投訴教育部、花蓮縣政府等單位，控訴陳詩欣在東華大學任教有「不當體罰」、「違規收費」等狀況，內容達千字以上。



內容還說2014年時，東華大學校長吳昆茂邀請陳詩欣以「外聘」身分到東華擔任跆拳道校隊教練，陳詩欣還提出計畫向教育部申請經費，以東華體育館培訓國小到高中生約50名，統稱為「選手班」。家長指控，陳詩欣使用公家場地、領補助款一年800多萬元，私下又向受訓的選手收費，每月每人約2000、3000元，月入估近10幾萬元。



陳詩欣今天人在台北，接受記者電話訪問時說，家長把小孩送來學習訓練，就是認同理念，一個團體的管理有紀律要求，教練和選手必須達成共識。如果有所謂體罰狀況，他們早就投訴或離開了。這次又針對性爆料，爆料者別有居心。



對於計劃案又收費指控，陳詩欣說，她在今年2月已用書面方式回覆東華大學，也已調查處理，卻一直被抹黑、翻舊帳。對此檢舉內容，東華大學相關人員仍在請示主管人員，未做回應。



花蓮縣政府教育處副處長李裕仁表示，經訪視訓練學生後並無體罰狀況，由於陳詩欣訓練較為嚴格，若學生動作不確實，會在學生穿戴護具的情況下，以踹踢動作訓練，學生和家長都可以接受，將持續關心訓練狀況。（編輯：劉政權）1070516