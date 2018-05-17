保二查獲網售仿冒化妝品 滿室生香卻刺鼻

（中央社記者陳朝福高雄17日電）保二警察查獲利用露天拍賣網販售仿冒國際知名品牌的大批香水、粉餅和口紅等，今天記者會現場展示時滿室生香，但香水味不僅刺鼻，且使用後皮膚會產生發癢紅腫現象。



保安警察第二總隊刑事警察大隊偵查第三隊長戴朝東表示，去年底獲報於露天拍賣網一個拍賣帳號，刊登以真品平行輸入販售仿冒的CHANEL、DIOR、GUCCI、YSL等國際知名品牌香水和化妝品。



查緝人員不動聲色，先取得商品送請鑑定，確認為仿冒的商標商品，並派人長期跟監、埋伏蒐證，查出涉案人是在台南的尤姓女子，取得相關事證後持台南地院核發搜索票，前往台南市善化區一棟大樓內尤女住處搜索，當場查扣仿冒的CHANEL等知名品牌香水、粉餅和口紅等物證共2806件。



戴朝東表示，這些仿冒商品是涉案人先向大陸阿里巴巴網站賣家訂購大量小空瓶、商標標籤及大瓶香水後，再以針頭注入至小瓶香水罐分裝，然後在網路賣場刊登標榜商品為真品平行輸入等不實廣告，並以一至二折的低價販售，且因包裝、瓶身與真品幾乎難以辨識，吸引民眾購買使用；涉案人還會檢附知名品牌香水購買證明，讓消費者誤認為販售的商品為真品。



戴朝東指出，查扣的香水香味刺鼻，且使用後手部會產生發癢紅腫現象，嚴重危害民眾身體健康，消費者勿因貪小便宜購買相關仿冒商品；業者也勿心存僥倖販售仿冒品，一旦遭查獲除查扣不法所得，日後還要面對司法究責及商標權利人巨額求償。



全案涉嫌違反詐欺及商標法等罪嫌，警詢後移送台南地檢署偵辦。（方沛清）1070517