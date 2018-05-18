怪手掉落對向車道 國道1號台北南下壅塞

一輛載有怪手的聯結車，18日清晨在國道一號北上25公里處，撞上中央護欄，占據內線1線車道，車上怪手翻覆，占據南下2線車道，聯結車駕駛輕傷。（翻攝照片）中央社記者林長順傳真 107年5月18日

（中央社記者林長順新北18日電）一輛載有怪手的聯結車，今天清晨在國道1號北上25公里處，撞上中央護欄，車上怪手翻覆，占據南下2線車道，造成南下車流壅塞。聯結車駕駛則受輕傷。



新北市消防局清晨6時5分接獲通報，國道1號北上25公里處發生車禍，有人員受傷，立即派員前往搶救。消防人員到場發現，一輛北上載有怪手的聯結車撞上中央護欄，占據北上1線車道，車上怪手翻覆到南下車道，占據2線車道。



聯結車駕駛年約50歲肢體擦傷，消防局到場將駕駛送醫治療，意識清醒，後續交國道警方處理。



25公里處約在國道1號台北交流道附近，事故造成國道1號台北南下車道壅塞。根據交通部高速公路局上午7時50分的即時路況，南下23至25里處，行車時速約12公里，17至23公里處，時速約20公里。（編輯：方沛清）1070518



