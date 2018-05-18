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停車燃料ETC滯欠費大執法 追到近6000萬

發稿時間：2018/05/18 18:36

最新更新：2018/05/18 18:36

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（中央社記者王揚宇台北18日電）法務部行政執行署今天表示，全國13分署今天同步執行滯欠停車費、燃料費、ETC通行費案件，共執行新台幣5882萬餘元，並查封多件動產、不動產，展現政府執法決心。

行政執行署新聞稿指出，經各分署專案同步執行，徵起金額5882萬餘元，查封車輛77輛、不動產105筆等物，若義務人再不繳納，分署將擇期拍賣查封的車輛及不動產、動產，以抵償欠款。

行政執行署表示，這次強力執行重點為全國13分署受理上述3類案件滯欠金額合計排名前100名，及各類別案件滯欠金額排名前50名的義務人。

行政執行署分析，前100名義務人中，公司行號占66名，主要為交通、客貨運、租車公司等，其中又以欠汽燃費為大宗，而滯欠金額最高的為一間小客車租賃公司，尚欠燃料費達194萬餘元。

行政執行署指出，近年各分署停車費、燃料費、ETC通行費移送案件劇增，雖曾分3次專案強力執行，仍有義務人心存僥倖不繳，因此規劃這次專案，宣導民眾守法觀念，以實現公平正義及貫徹公權力，提高執行績效。

行政執行署提醒，義務人收到分署傳繳通知，應儘速繳納，否則分署將進一步扣押存款、薪資、查封拍賣財產，必要時實施限制出境、聲請拘提、管收等強制手段，強力執行，促使義務人繳納。（編輯：黃瑞弘）1070518

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