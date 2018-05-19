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昔邱小妹人球案父親 出獄又涉乾洗遭送辦

發稿時間：2018/05/19 22:10

最新更新：2018/05/19 22:57

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zoom in 一名陳姓業務員日前醉倒台北街頭，身上財物遭洗劫一空。台北市大安警分局追查發現13年前「邱小妹醫療人球」案中邱小妹的父親（圖）及另一男子涉案，循線逮人訊後法辦。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真　107年5月19日一名陳姓業務員日前醉倒台北街頭，身上財物遭洗劫一空。台北市大安警分局追查發現13年前「邱小妹醫療人球」案中邱小妹的父親（圖）及另一男子涉案，循線逮人訊後法辦。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真　107年5月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）陳姓醫療業務員日前酒醉路倒，身上財物遭洗劫。北市大安警分局查獲13年前「邱小妹醫療人球」案中邱小妹的父親，以及另涉性侵同居人女的邱光仁涉案，循線將他逮捕法辦。

台北市政府警察局大安分局表示，陳姓醫療業務因剛回國且近期又要出國洽公，身上攜帶美金、歐元、日幣等多種外幣。12日清晨酒醉路倒復興南路二段一處大樓外，凌晨3時45分，遭路過的邱男「乾洗」，搜刮身上各式外幣，換算得手新台幣約10萬元。

陳姓業務員倒臥大樓外，近5時又遭另名騎腳踏車經過的51歲周姓男子二度乾洗搜身，竊取價值2萬元皮夾和手腕上的20萬元的名錶。被害人上午清醒後發現身上財務遭洗劫一空，至轄區瑞安街派出所報案。

警方調閱監視器過濾比對，發現有傷害致死、性侵案遭判刑的邱男涉案。16、17日分別在台北信義區、萬華區查獲邱嫌和周嫌到案，取回皮夾及手錶物品。訊後兩人都依竊盜罪嫌法辦。

50歲的邱嫌，由於沒一技之長，假釋出獄後以拾荒維生，警訊坦承路過見陳男路倒，上前竊取被害人身上現金。

邱男13年前酒醉毆打當時才4歲的女兒，邱小妹送醫後轉診被當作醫療人球，演變成震驚社會的「邱小妹醫療人球事件」，邱男依傷害致死罪嫌判刑12年；去年底假釋出獄後，又涉及二度性侵同居女友的11歲女兒，今年3月遭台北地院依2個加重強制性交罪，各判刑8年，合併有期徒刑14年，全案上訴中。(編輯:孫承武) 1070519

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