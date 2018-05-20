消費高手疑個資洩 警籲掌握黃金半小時攔阻

（中央社記者黃麗芸台北20日電）民視「消費高手一起購」訂戶個資疑外洩，5月迄今遭詐騙31案，有女大生網購母親節禮物反被騙光媽媽積蓄新台幣90萬元，警呼籲，半小時內撥打165緊急圈存可望攔阻。



警政署刑事局今天發布新聞稿表示，民視無線台「消費高手一起購」消費型節目標榜為全台第一家影音消費購物平台，近期疑似訂戶個資外洩，遭詐騙集團利用詐騙。



有訂戶自5月起紛紛收到假冒消費高手購物平台的客服人員致電，並稱客戶訂單被重複扣款需前往ATM操作解除分期設定。



刑事局指出，統計自5月起迄今，民眾在「消費高手一起購」購物卻遭詐騙者，共計多達31件；其中，有8件是被詐騙集團要求前往超商機台操作購買「現代財富科技有限公司」比特幣，以躲避警方追緝攔阻。



詐騙集團取得比特幣交易序號後，警方即難以透過165反詐騙專線圈存機制與警示帳戶攔阻，刑事局說明，民眾若誤信詐騙假客服話術，而前往操作ATM解除分期付款，如果能在「黃金30分鐘」內撥打165專線進行緊急圈存，就有較高機會攔阻成功。



北市一名女大生在5月初於「消費高手一起購」網購一組1680元的淡斑美白皂作為母親節禮物，不料她在5月中旬接獲假客服來電，佯稱交易誤刷10筆將於明日重複扣款，但可協助聯繫銀行客服取消交易。



隨後假銀行客服再致電女大生，指示前往ATM解除分期設定，由於女大生平日使用母親的銀行提款卡領取零用錢，便以此卡進行操作，但假銀行客服又謊稱操作失敗將導致帳戶個資和密碼遭公開，要求女大生將戶頭存款全部提領並放置到銀行的「比特幣平台」較有保障。



驚嚇的女大生便將母親戶頭內的80餘萬元提領出來，並依假客服指示操作超商機台購買「現代財富科技有限公司」比特幣，且提供序號給對方；未料隔日女大生的母親驚覺帳戶淨空，母女倆才驚覺被詐騙。



同樣在「消費高手一起購」網購的宜蘭家庭主婦也在5月接獲假客服相同手法行騙，但正當她在操作ATM時被巡邏員警察覺有異，進而成功攔阻，避免受騙金額3萬元。



刑事局提醒，民眾若接到來電提到「解除ATM設定」、「重複訂購」等關鍵字，請立即掛斷以免被騙；且銀行「沒有比特幣平台供暫存款項」，勿落入詐騙集團陷阱，且要慎選優良購物平台使用。（編輯：李亨山）1070520