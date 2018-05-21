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開車撞死父親開庭 男嫌求法官從輕量刑

發稿時間：2018/05/21 17:11

最新更新：2018/05/21 17:11

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（中央社記者王揚宇台北21日電）台灣高等法院今天開庭審理孫姓男子開車撞死父親遭判無期徒刑案；孫男表示，他坦承犯行，但原審判太重，盼法官能從輕量刑，以及考慮以監護來代替服刑。

26歲的孫姓男子從民國93年起罹患思覺失調症。去年3月19日，孫父駕車搭載孫男外出，2人在車上因穿衣、購衣細故發生口角，進而拉扯、推打。

孫父與孫男爭吵後下車步行離去，孫男接手駕駛，見父親獨自行走在對向道路，駕車迴轉至對向車道，自後方猛力撞擊父親，使父親因顱腦損傷、第一頸椎脫臼等傷勢而死亡。

一審士林地方法院審理認為，孫男手段殘暴激烈，口頭道歉流於形式，在4月3日依殺直系血親尊親屬罪，判處孫無期徒刑，褫奪公權終身。孫男不服提出上訴，高院今天開庭審理，提訊目前在押的被告，孫的母親（輔佐人）也有到庭。

孫男向法官說，自己有糖尿病、高血壓，精神狀況也一直處於焦慮的狀況，原審判刑判太重，讓他不能用非常健康的狀況來面對刑期，應該要以監護來代替服刑，狀況才有可能改善，而且監所內的藥物並無法改善目前的狀況。

孫男的律師則說，被告患有精神疾病，時常會想到很多的情境，會在不洽當的時候表示不洽當的意見；被告坦承犯行並認罪，希望請原審鑑定人做補充鑑定，判斷是否有監護處分的必要。

孫男的母親則說，兒子在學校的成績很好，在這起案件上，先生也有問題；兒子年紀還很輕、還沒有踏入社會，原審判他無期徒刑太重了。

庭末孫男向法官請求能否擁抱母親，法官考量有監護安全等情況予以拒絕。（編輯：張芷瑄）1070521

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