建構綿密反毒網 誓言將毒品趕出社區

高雄市警察局21日主辦「社區反毒網」示範觀摩，警政署長陳家欽（右）、高檢署檢察長王添盛（左）等出席，王添盛並強調，務必要把毒品趕出社區、趕離台灣。中央社記者陳朝福攝 107年5月21日

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄市警察局今天主辦「社區反毒網」示範觀摩，高檢署檢察長王添盛說，總統和行政院長非常重視反毒，指示高檢署統合檢警調等掃毒，執行安居緝毒專案，務必將毒品趕出社區。



各地檢署檢察長、緝毒主任檢察官、縣市警察局長和刑警大隊長，下午齊聚高雄市警察局觀摩「治安邊緣」大樓成功翻轉「社區反毒網」的案例。王添盛由警政署長陳家欽陪同下出席，宣示向毒品宣戰。



陳家欽表示，高檢署策劃安居緝毒專案，交由各地檢署和警察局執行，由於高雄市警察局的緝毒績效佳，因此主辦示範觀摩，讓各警局緝毒人員交流切磋技巧。



王添盛也強調，希望透過這樣的互相交流，激盪出更確實有效的緝毒模式，而執行安居緝毒專案也獲民眾支持，並有民眾協助，未來緝毒專案持續推動，務必把毒品趕出社區及趕離台灣。



高雄市警方曾會同海洋委員會海巡署等緝獲走私K他命約1289公斤，獲行政院長賴清德親自頒獎表揚；另苓雅區一棟大型集合住宅大樓曾藏身毒蟲和藥腳，一度讓有意購屋者拒購屋，但大樓管委會打破警方上門會影響房價的錯誤思維，聯手把毒蟲趕出社區，也成功建構「社區反毒網」，吸引購屋者買房及推升房價。



高雄市警察局今年1月29日至2月5日執行「安居緝毒專案」，期間查獲各類毒品犯嫌295人，其中涉嫌製造、販賣、運輸的藥頭81人，檢察官共聲押53人，法院裁定羈押28人。(編輯:孫承武)1070521