防敬鵬大火憾事重演 工廠體檢先鎖定PCB廠

（中央社記者劉麗榮台北21日電）內政部今天函頒高風險性工廠聯合安全檢查計畫及化學品工廠配置圖指導綱領，要求進行大規模工廠總體檢，類似敬鵬工業的印刷電路板生產工廠優先辦理，盼半年內完成檢查。



桃園市平鎮區敬鵬工廠4月28日晚間9時30分左右發生大火，火勢猛烈造成6位消防人員不幸罹難。內政部5月4日召開第一次專案會議，要求立即普查高風險場所，強化工廠管理，將工廠危險物資訊納入火災搶救計畫。



內政部傍晚發布新聞稿指出，今天函頒「高風險性工廠聯合安全檢查計畫」及「使用化學品工廠或倉儲應提供廠區化學品種類及數量配置圖行政指導綱領」，希望透過跨部會整合與合作，進行大規模工廠總體檢，由地方政府組成聯合稽查小組，預計在半年內完成檢查。



內政部表示，此次聯合檢查計畫橫跨經濟部、勞動部、行政院環境保護署、內政部營建署及消防署等5個機關權管業務，類似敬鵬工業的印刷電路板（PCB）生產工廠優先辦理聯合檢查外，並擴大檢查範圍。



內政部說，擴大檢查範圍包括大量使用化學品場所，譬如達管制量30倍以上的公共危險物品製造、儲存及處理場所；此外，總樓地板面積達1000平方公尺以上，且致災時恐造成搶救困難的工廠，以及甲類危險性工作場所、大量毒化物運作廠家、曾發生重大事故、有重大違規事項等工廠，均列為聯合檢查的對象。



內政部指出，由各直轄市、縣市政府就轄區特性篩選出檢查對象，並與相關機關組成聯合稽查小組，預計在半年內完成檢查，如果對象太多，將再延長檢查時間；檢查結果有缺失部分，由相關機關依法處分，並列管至改善為止。



此外，內政部要求，有製造、處理、使用或儲存化學品的工廠或倉儲應繪製化學品種類及數量配置圖，置於警衛室或有人駐守的值日室的固定位置，並至少每半年更新一次。



內政部提到，已著手修正「消防法」，明定消防指揮人員，為搶救工廠火災，得命管理權人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖與指派專人至現場協助救災，及提供搶救必要資訊的相關條文及罰則。（編輯：張良知）1070521