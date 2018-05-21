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北市號誌電纜工程釀火災 責任待釐清

發稿時間：2018/05/21 20:24

最新更新：2018/05/21 20:24

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（中央社記者陳妍君台北21日電）台北市交通管制工程處指出，承包商今天進行號誌電纜地下化工程時，由於鋸到淺埋的瓦斯管線，引發火災；交工處將與道管中心確認瓦斯業者是否有事先申報管線，以釐清責任歸屬。

交工處副處長劉瑞麟表示，近年來配合台北市天空纜線地下化與都市景觀需求，市府開始陸續把纜線透過一些較簡易的工法，埋到地下去。

他指出，承包商今天在內湖區安康路附近進行號誌纜線地下化工程，切割機推進到路面下約25公分深處時，鋸到瓦斯公司管線。因為機具是高速旋轉鋼鋸，與路面接觸產生火花，加上瓦斯漏氣，立即起火燃燒。

劉瑞麟說，相關法規規定，纜線或管線必須埋到地底120公分深處；雖然台北市地下管線較多，但管線至少要埋到40到45公分深處，若深度不足，必須向台北市道路管線暨資訊中心申報。

他表示，交工處承包商進行工程前，會先跟道管中心申請路證，道管中心就既有資料檢視是否存在淺埋管線，再告知承包商。

不過，由於道管中心民國104年才成立，地底下的民生管線卻可能已經埋了10多年，交工處還需釐清瓦斯業者過去是否曾申報淺埋管線，再與道管中心或廠商討論求償問題。

劉瑞麟指出，今天有一名承包商人員因火災受傷，承包商會先撥用工程保險的賠償費支付相關費用，責任釐清後，再與保險公司研究是否要向瓦斯業者求償。（編輯：張銘坤）1070521

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