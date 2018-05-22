火車站販售愛心筆 男子強迫推銷函送裁罰

桃園市警局中壢分局中壢派出所21日接獲民眾報案指出，有男子在中壢火車站前商圈，以每組新台幣199元的價格強迫推銷造型愛心筆，警方蒐證後帶回偵辦，全案依社會維護法函送裁罰。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年5月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市警局中壢分局中壢派出所接獲民眾報案指出，有男子在中壢火車站前商圈，以每組新台幣199元的價格強迫推銷造型愛心筆，警方蒐證後帶回偵辦，全案依社會維護法函送裁罰。



中壢派出所所長黃一航今天受訪表示，警方昨天傍晚接獲報案指出，有人在火車站強賣愛心筆，員警到場發現，杜許男子（複姓）仍在現場兜售，被強迫推銷的女子要求退費但男子不同意，並表示愛心筆已經以特價販售，自己也未強迫推銷，都是民眾自願購買。



黃一航表示，雖然男子表示並未強迫推銷，但報案的女子及另一名學生都指出，當時杜許不斷尾隨叫賣，就連愛心筆售價都能從199元自我殺價到100元，就是要強迫路人購買。警方在現場蒐證詢問後，隨即將杜許帶回派出所偵辦。



杜許到案後告訴警方，自己多次在台北、板橋火車站販賣僅遭驅趕，但不知道強迫推銷會遭法辦。黃一航指出，依社會秩序維護法規定，強賣物品人士，可處3日以下拘留，或1萬2000元以下罰鍰裁處。警方訊後也依法函送裁罰。（編輯：卞金峰）1070522