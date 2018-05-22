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疑遭阿姨姨丈毆打 女童顱內出血未脫險

發稿時間：2018/05/22 18:35

最新更新：2018/05/22 19:20

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彰化縣一名5歲女童被阿姨以及姨丈毆打成傷，女童顱內出血，昏迷指數只有3，目前在彰化基督教醫院急救中，仍未脫離險境，圖為女童送抵醫院時的情形。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　107年5月22日彰化縣一名5歲女童被阿姨以及姨丈毆打成傷，女童顱內出血，昏迷指數只有3，目前在彰化基督教醫院急救中，仍未脫離險境，圖為女童送抵醫院時的情形。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　107年5月22日

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣一名5歲林姓女童被阿姨以及姨丈毆打成傷，女童顱內出血，昏迷指數只有3，目前仍在彰化基督教醫院急救中，仍未脫離險境，至於打人的阿姨以及姨丈仍在接受警方詢問中。

彰化基督教醫院發言人周志中指出，女童凌晨先被送到彰化北斗鎮一間醫院，再轉送到彰基醫院，而女童抵達醫院時，頭蓋骨已經破裂，全身瘀青，昏迷指數只有3，性命垂危，醫院全力急救中。

警方指出，5歲的林姓女童平時由阿姨以及姨丈照顧，女童的姨丈從事資源回收業，在接受詢問時供稱有管教女童，不過只有輕輕的打，由於2人說詞避重就輕，警方仍在釐清女童被打的原因以及過程。

彰化縣政府社會處指出，林姓女童的母親和先生離婚後，就和姊姊一起照顧女童，不過後來女童的生母再婚，於是把小孩交給姊姊和姊夫照顧，女童的母親接到通知後已趕到醫院探視。

周志中則說，女童送達醫院時已經昏迷，他們立即進行電腦斷層檢查，發現有急性硬腦膜下腔出血，蜘蛛網膜也有出血的情形，全身瘀青，懷疑頭部曾遭到鈍器重擊，昏迷指數只有3，有生命危險，他們仍在全力搶救中。（編輯：黃于）1070522

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