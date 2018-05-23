台大遴委遭約談 北檢：依法辦理盼勿渲染

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北23日電）媒體今天報導，台北地檢署約談台大遴委「比白色恐怖更白色恐怖」；北檢今天中午發布新聞稿澄清，表示檢方會依法辦理相關程序，也希望外界不要渲染事實、混淆焦點。



有媒體今天以「比白色恐怖更白色恐怖！北檢約談台大遴委」報導指出，台大校長遴選委員近日陸續遭檢調約談，且沒有任何書面通知，只打電話通知約談，讓遴委們人心惶惶，感覺「比白色恐怖更白色恐怖」。



報導內容還談到，自稱北檢人員約談遴委的地點，並不在北檢辦公室，可能是為避人耳目，約談地點選在信義路一段的行政院洗錢防制辦公室，而這個辦公室的主任正是法務部政務次長蔡碧仲，而且教育部為處理台大校長遴選事件而成立的跨部會諮詢小組，蔡是要角之一。



蔡碧仲上午到立法院司法及法制委員會列席備詢前，被問到相關問題時表示，不了解這個事情。



他說，洗錢防制辦公室在信義路的大樓內，北檢在同一棟大樓中，也有辦公室，其他事情他不知道。



對於媒體報導內容，北檢表示，管中閔等涉嫌背信、偽造文書等案，北檢已分4件他案調查中，為瞭解相關人士是否涉嫌違法，相關證人的訊問有其正當性及必要性。



北檢指出，在嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」規定的情況下，就本案一直持續向各主管機關調閱相關證據資料，進行資料比對及查證中。



此外，檢察官認為有訊問台大遴選委員等相關證人的必要，為顧及證人隱私，也有證人主動要求希望不要曝光，檢察官親自以電話與證人聯繫，時間、地點均徵得證人的同意，至台北市信義路一段3號4樓的北檢第5辦公室進行偵訊。



北檢表示，待證人依時到庭，檢察官均會依法辦理相關程序，這也是北檢偵辦案件保持偵查不公開的例行方法；本案承辦檢察官以上開方式傳喚證人，大多數證人對檢察官以此方式保護證人隱私均表感謝與支持，也未聞有異議。



新聞稿內容談到，刑事訴訟法第27條第1項僅規定「被告得隨時選任辯護人」，但上述證人如果僅是單純證人，不涉及犯罪嫌疑，依法作證本來就不能由律師陪同；未來若修改法令，證人也可由律師陪同，北檢自樂觀其成。



北檢強調，本案相關證人如果同時涉有犯罪嫌疑的身分，檢察官均依法告知得選任律師，但某律師竟斷言「太便宜行事，而且非常壞心」等語，其未明瞭事實也未深究案情，實有妄斷之嫌。



北檢指出，檢察官偵辦社會矚目案件時，動輒遇到以不正當手段利用媒體干擾偵查、妨害司法公正者，為避免激化國人的對立與誤解，北檢呼籲讓檢察官辦案能不受干擾，回歸「證據」，切勿渲染事實、混淆焦點。（編輯：李亨山）1070523