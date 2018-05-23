幫廟宇兌美金香油錢 竟是假鈔婦人被法辦

（中央社記者蘇木春台中23日電）蔡姓婦人持偽造美金鈔票到銀行兌換，行員辨識後確認是偽鈔，蔡婦表示，鈔票是擔任住持的友人收到信徒捐獻，她要到銀行辦事順便幫忙兌換，沒想到卻是假鈔，訊問後被警方送辦。



保安警察第七總隊第一大隊今天表示，派駐台灣銀行台中分行的保七分隊長劉福臨、小隊長林俊彥與警員梅庭欽，17日下午3時多接獲行員通報，指出47歲蔡姓婦人持4張100元面額舊版美金前往兌換但疑似偽鈔，警方隨即上前關心瞭解。



保七員警與台銀行員察覺，這4張舊版大頭版百元美金表面都十分平滑且色澤頗不自然，另以銀行專用放大鏡檢視，假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。



蔡婦向警方表示，美金是朋友請她幫忙兌換的，友人在南投縣埔里鎮擔任廟宇住持，美鈔都是信眾捐獻的香油錢，住持心想信眾捐獻的香油錢應該不會有問題，她剛好要來銀行辦事，就順便幫忙朋友兌換，沒想到美金竟然都是假的。



經銀行鑑定，這4張100元美金涉嫌偽造，依現行中央銀行規定，兌換偽造美金金額超過200元美金，即違反刑法201條「行使偽造有價證券」規定，行員依照中央銀行「偽造變造外國幣券處理辦法」作廢，警方訊問後將蔡婦依「行使偽造有價證券」規定送辦。（編輯：李錫璋）1070523