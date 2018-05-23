北市酒店摳客假交友真剝皮 10人送辦

（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市中山區酒店業者遭警方查獲設立call客機房，再由19名男員工以手機通訊軟體傳送女聲罐頭問候語，曖昧誘騙男客消費，有人遭騙金額多達新台幣200萬元，10人依法送辦。



台北市警察局中山分局今天召開破案記者會，中山二派出所所長陳俊銘表示，今年5月初連續受理被害人遭酒店公關小姐假藉各種名目詐騙金錢案件，隨即組成專案小組全力偵辦。



根據警方調查了解，這批相關酒店詐騙成員，是從去年8月起從北市其他轄區轉向到中山區，行騙手法是先透過call客機房以手機通訊軟體接觸被害人，再以女聲錄製的關懷問候罐頭用語慰問，以談情說愛方式持續數週聊天經營，再邀至酒店消費，交由店內小姐繼續行騙，教戰守則設定每名被害人至少要剝皮50萬元。



其中一名被害人就表示，他在今年1月中旬透過手機通訊軟體認識一女，對方表示自己在酒店上班，希望他到店內消費，幫忙衝業績，兩小時低消8000元，當他登門時又被女子告知擔憂會被其他客人欺負、灌酒，希望他能買全場台數、消費金額2萬6000元，可陪他出場聊天、談心或看電影。



但當被害人陷入溫柔鄉後，酒店女子就會假藉生日、家人出事等多種急需用錢理由，詐騙被害人支付現金；酒店幹部甚至也會上演英雄救美戲碼，假借數落、責罵酒店小姐到落淚，讓被害人疼惜進而出錢鎖台或勾出場。



目前已有15人向警方報案受騙，被害人年齡介於20歲至70歲都有，又以宅男或在科技公司任職者居多，有位受害者受騙金額多達200萬元，部分款項甚至是向銀行借貸而來。



警方專案小組經多日追查，昨天下午見時機成熟，便兵分3路出擊，包括到北市大安區復興南路一段某處大樓破獲call客機房，現場查緝到19名男員工；同時還到中山區長春路一處大樓的地下室一樓、5樓和6樓的兩間酒店，逮獲到39歲毛姓負責人、公關小姐和少爺等72人，共計91人。



毛男到案否認，有教唆call客談情誘騙被害人上門消費，並稱被害人遭詐騙為小姐個人行為，非公司授意。



全案詢後，先將毛男等10人依刑法詐欺罪移送台北地檢署偵辦，同時擴大追查其他案件，也呼籲其他被害人盡快向警方報案，以維自身權益。（編輯：黃于）1070523