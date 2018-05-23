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國中少女墜樓亡 學校生命教育悲傷輔導

發稿時間：2018/05/23 18:51

最新更新：2018/05/23 18:51

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市陳姓國中生昨天疑輕生墜樓身亡，所就讀的國中校長表示，啟動生命教育與悲傷輔導，也向全校學生家長說明處理情形。校方說，協助家屬善後，對於15歲的生命殞落表示遺憾。

國中九年級的陳姓少女，借住同年級翁姓女學生家中，昨天從住處9樓墜落身亡。學校校長今天下午接受中央社訪問表示，獲悉後，校長、學務主任、輔導老師、班導師除依照規定通報市府教育局，也立即前往醫院探視與協助家長。

陳女的父母也到醫院，她的外婆獲悉噩耗更是哀痛。校長表示，對於年輕的生命結束表示遺憾與難過，陳生本月19、20日還參加國中會考，未料會發生憾事。

校長表示，依照學習狀況與到校出勤記錄，陳生並不是中輟生，且她對於美容、美甲相當有興趣，也很認真學習，正準備過幾天要技藝成果發表，這幾天學習無異狀。

校長說，陳生在技藝學習找到興趣與成就，輔導老師也計畫建議她朝技職教育發展。

至於發生墜樓憾事地點是死者同年級的翁姓女學生住處。翁女對於同學輕生，也受到驚嚇，並且向校長表示自責、難過。

校長說，死因調查與疑似輕生動機，由警方調查。學校啟動悲傷輔導機制，由專任輔導老師進入陳女班級輔導，也向全校老師說明過程，向1600名學生發給家長一封信，說明校方處理情形。（編輯：劉政權）1070523

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