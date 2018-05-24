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反貪 法務部擬新增餽贈罪影響力交易罪

發稿時間：2018/05/24 17:24

最新更新：2018/05/24 17:24

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（中央社記者蕭博文台北24日電）法務部今天表示，已研擬餽贈罪、影響力交易罪，並修改賄賂罪要件，未來公務員接受長期豢養、關說喬事，或難以認定對價關係與職務行為等不法案件，都可望有罪可治。

法務部長邱太三今天主持「推動反貪腐立法，落實司法改革承諾」記者會，親自說明刑法修正、增訂草案。

邱太三舉例，若民眾給市民代表會主席不正利益，拜託主席向市長關說安插清潔隊人事，這種拿人家好處喬事情的行為將構成影響力交易罪，而且不論是否喬成功，只要運用影響力即成罪。

邱太三進一步說明，市長夫人或小三、小四雖沒有法定職權也非公務員，若收賄而運用影響力安插人事，依新增的刑法第134條之1的影響力交易罪，可處6月以上5年以下徒刑，若是公務員收好處運用影響力喬事情，則可處7年以上徒刑。

本次草案另擬具公務員饋贈罪，邱太三解釋，現行法令對於貪污的認定包括職務行為與對價關係，但最高法院對於職務行為、對價關係認知不同引發風波，前總統陳水扁、行政院前秘書長林益世兩案也因此有不同結果。

邱太三說，法院曾採法定職權說，認為林益世對中鋼採購案無法定職務，但法院對陳水扁的龍潭科學園區土地案，卻採實質影響力說，法院也曾認定官員喝花酒跟職務無對價關係判無罪，因此修正賄賂罪要件，把涉貪公務員職務概念判斷方法明確化。

邱太三表示，擬修正刑法第121條為基本職務賄賂罪，只需證明賄賂與公務員職務有寬鬆的對價關係即可，包括公務員長期接受豢養或員警跨區收賄等都可處7年以下徒刑。

新增的饋贈罪則訂在刑法第122條之1，邱太三說，公務員收賄雖無對價關係，但與職務有關連性，且不正利益超過新台幣3萬元，可處5年以下有期徒刑，例如採購承辦人員接受廠商招待飲宴等案件。

至於對價與違背職務行為關係明確，則適用刑法第122條的加重職務收賄罪，可處3年以上10年以下徒刑。

邱太三總結說，若收賄對價不明確，適用基本職務賄賂罪，若對價關係明確的違背職務行為則適用加重職務收賄罪，查無對價關係但與職務有關則適用「防漏」的餽贈罪。

媒體問到，前總統陳水扁夫人吳淑珍若依草案規定是否構成貪污，邱太三則回應，若吳淑珍與陳水扁沒有犯意聯絡，應該會落入影響力交易罪。（編輯：李錫璋）1070524

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