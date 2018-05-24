起飛前開啟逃生窗 機上旅客遭處罰鍰1萬元

（中央社記者蘇木春台中24日電）蕭姓男子搭機時，起飛前開啟機艙內的逃生窗，地勤人員發現通報航警局處理，蕭男供稱，他每次搭交通工具都會試開逃生設備，不知道自己違法，警方今天依規定對蕭男處以1萬元罰鍰。



航空警察局高雄分局台中分駐所所長湯貴麟今天受訪表示，9日上午7時多，台中分駐所接獲華信航空公司通報，指出7時15分由台中飛往澎湖的班機，台灣航勤機坪作業人員執行例行性航機外觀檢視時，發現逃生窗遭開啟，立刻通報機上空服員處理。



經空服員詢問坐在逃生窗旁60歲蕭姓男子，是否曾開啟逃生窗，蕭男承認有開啟，便通報台中分駐所處理。蕭男向警方表示，他每次搭乘大眾運輸工具，會習慣性檢查逃生設備是否正常，避免有緊急狀況發生時影響逃生。



蕭男說，每次他搭乘遊覽車時都會開看看逃生門，但不知道搭乘飛機不可以，對自己無知行為感到抱歉。華信航空公司表示，因班機正進行旅客登機作業，尚未關閉艙門，蕭男行為並未影響飛航安全，也未造成航機設備損壞，但需重新實施艙壓測試，導致班機延誤50分鐘後起飛。



警方表示，蕭男違反民用航空法規定，在航空器上「無故操作其他安全裝置」可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，經分局偵辦後，在今天依規定對蕭男處以1萬元罰鍰。



航警局提醒，民眾搭乘飛機時，務必遵守航空保安規定，在機艙內勿任意碰觸或開啟緊急裝置，雖飛機未啟動，但非在緊急情況下，都不能任意碰觸機上裝置，以確保飛航安全。（編輯：劉政權）1070524