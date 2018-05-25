隱形偵探網站售竊取程式遭查獲 代理人遭逮

（中央社記者張榮祥台南25日電）調查局台南市調查處今天宣布破獲隱形偵探網站，販售可竊取簡訊紀錄的手機木馬程式，逮捕台灣代理人龔女。市調處調查，已有數百名台灣人購買程式，網站獲利逾新台幣千萬元。



台南市調查處人員今天告訴中央社記者，市調處22日搜索高雄市林園區及小港區，且在屏東東港逮補「隱形偵探」網站台灣代理人37歲龔姓女子，查扣手機及客戶名單，且查出龔女的上游在中國大陸，分別是一名香港人及一名大陸人。



市調處調查，這個網站2014年在台註冊，4年來已有數百人購買木馬程式，購買人可先行試用5次，每次2天，購買後，第一個月繳費新台幣3000元，第二個月減為2000元。



市調處指出，「隱形偵探」網站宣稱透過該網站提供的手機木馬程式，可竊取被害人手機內之簡訊、通話紀錄、GPS定位、多媒體、通訊錄、行事曆及Line、WeC hat等通訊App內容。



調查人員發現，購買木馬程式的人，多是想監控另一半或伴侶，想得知對方在哪裡，以消弭自己的不安全感。



市調處說，被逮的龔女，原先也是木馬程式的購買使用者，後因經濟困難，才以每個月1萬元的薪酬，提供台灣帳戶給對方，成為代理人，不定期前往大陸和上游會面及提款。



市調處人員訊後，將龔女依妨害電腦使用罪、妨害秘密罪及違反洗錢防制法等罪嫌送辦。（編輯：卞金峰）1070525