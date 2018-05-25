賴男闖診所砍死牙醫師 法院裁押未禁見

（中央社記者趙麗妍台中25日電）賴姓男子昨天持刀闖入台中一家牙醫診所砍死王姓牙醫師，並造成翁姓護理師命危。台中地檢署今天依殺人等罪嫌，向台中地方法院聲請羈押，法官以有逃亡之虞，裁定羈押但未禁見。



33歲賴姓男子昨天持刀闖入台中市南區一家牙醫診所，要找在診所擔任助理的妹妹借錢，因未見到妹妹，賴男持刀攻擊現場人員，王姓牙醫師的頸動脈遭割斷，送醫急救後不治；另一名翁姓護理師重傷，現收治加護病房，未脫離險境。



賴男昨天被帶回警局後，今天上午才製作筆錄。隨後，檢警至醫院相驗，並召開偵查庭，賴男接受偵訊，。檢察官認為賴男涉犯殺人罪嫌重大，隨即向台中地方法院聲請羈押，由法官召開羈押庭。



台中地方法院指出，賴男涉犯殺人及殺人未遂等罪，犯罪嫌疑重大，因賴男曾到國外打工，瞭解出國管道，認定有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行追訴審判，故裁定羈押，但未禁止接見通信。



警方調查，賴男為國立大學畢業，領有精神障礙手冊，10多年來都有看醫生、服藥，家屬指稱他最近沒有吃藥，精神狀況不好。還一直覺得妹妹搶盡風頭，父親曾事先告知女兒要小心，未料竟會發生這樣的憾事。



遭砍傷的翁姓護理師，身上有6處穿刺刀傷，到院時呈休克狀態，頸部撕裂傷造成氣管破裂、右前胸撕裂傷造成右鎖骨下靜脈及動脈出血，急救後，目前收治中山醫學大學附設醫院加護病房，未脫離險境。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070525