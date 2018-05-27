桃園婦人分屍案 兇嫌坦承為財產分配殺人

桃園市67歲陳男與68歲簡婦結婚多年，3天前兩人才商定離婚但尚未辦理手續。不過，簡姓婦人昨天被女兒發現遭人殺害分屍，涉嫌重大的陳姓老翁直到昨天深夜才坦承犯行。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年5月27日

（中央社記者魯鋼駿、吳睿騏桃園27日電）桃園市26日傳出一起駭人分屍案，陳姓老翁與妻子簡姓婦人4天前協議離婚，沒想到簡婦25日為陳男送早餐後慘遭殺害分屍，陳男坦承為財產分配問題痛下殺手。



桃園市警局桃園分局偵查隊分隊長簡國峻受訪表示，陳男昨天深夜向警方供稱，夫妻兩人曾二度結離婚，先前離婚協議時，曾提及財產分配，去年8月再次結婚後不久又要離婚，期間兩人分居見面機會少，也常因財產吵架，心生不滿的他才會為財產分配萌生殺機。



警方今天公布的監視器影片畫面顯示，簡婦身穿紅色上衣及白色九分褲，手上提著一個裝有早餐的塑膠袋，在25日上午約11時許，提著早餐要給已經協議離婚的陳姓丈夫，沒想到回到家中竟慘遭陳姓丈夫殺害分屍。



簡姓婦人的女兒告訴警方，25日下午回父親家時，發現他酒醉滿頭大汗的坐在沙發上，1樓廁所有可疑血跡，問他母親去向也都不回應，於是女兒離開父親家中外出尋人，再次回到父親家中時發現，浴室已經清理乾淨，懷疑母親可能已經遭到殺害。



直到26日女兒再度上門找人，才在房間內發現母親疑似遭殺害分屍的塑膠袋，並自行提著裝有屍塊、頭顱的袋子，騎車到派出所報案，整起殺人案件才曝光。



檢方訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署承辦，至於詳細的犯案過程，則有待進一步的偵訊了解；而地檢署檢察官也在上午10時30分前往桃園殯儀館相驗屍體。（編輯：施燕飛）1070527