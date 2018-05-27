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貨輪走私中國香菇 高雄港查獲900公斤逮6人

發稿時間：2018/05/27 16:38

最新更新：2018/05/27 17:27

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zoom in 高雄港務警察總隊在高雄港查獲一起走私香菇案，逮捕6人，起出走私中國香菇50箱共900公斤，全案27日移送高雄地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年5月27日高雄港務警察總隊在高雄港查獲一起走私香菇案，逮捕6人，起出走私中國香菇50箱共900公斤，全案27日移送高雄地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年5月27日

（中央社記者程啟峰高雄27日電）端午節將至，私梟蠢動，高雄港務警察總隊昨天在高雄港查獲一起走私香菇案，逮捕6人，起出走私中國香菇50箱共900公斤，全案今天移送高雄地檢署偵辦。

高雄港務警察總隊日前接獲情資得知，中國籍貨輪曉洋號準備趁靠泊高雄港70號碼頭裝、卸櫃時，與台灣張姓商船供應商裡應外合，趁補給全船礦泉水時，將船上自中國走私的50箱香菇吊掛上岸，於是組成專案小組展開監控。

張姓供應商等3人昨天下午前往碼頭接應，全程被專案小組監控，張男等3人駕車載運部分香菇準備從高雄港81號碼頭管制站離去時，遇警攔查還加速欲衝撞執勤員警，所幸港警及時閃躲，並當場將張男等3人攔停逮捕。

警方在碼頭現場起出中國走私香菇50箱，每箱18公斤，共900公斤，另循線登上曉洋號逮捕共犯徐姓等3名中國船員。

警方指出，時近端午佳節，導致香菇需求量大增，張男因此鋌而走險自中國進口便宜香菇闖關入境，準備大撈一筆，全案訊後依懲治走私條例移送高雄地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎/李錫璋）1070527

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