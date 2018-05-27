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桃園殺妻分屍案 狠夫遭羈押

發稿時間：2018/05/27 21:49

最新更新：2018/05/27 22:08

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桃園市陳姓男子（中）持刀殺害協議離婚的簡姓妻子，坦承是為財產分配問題才痛下殺手。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年5月27日桃園市陳姓男子（中）持刀殺害協議離婚的簡姓妻子，坦承是為財產分配問題才痛下殺手。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年5月27日

（中央社記者邱俊欽桃園27日電）桃園市陳姓男子持刀殺害簡姓妻子後分屍，桃園地方法院考量檢方所提，以陳男因涉及家庭暴力殺人、損壞屍體等犯罪嫌疑重大，今晚裁定羈押。

桃園市發生駭人分屍案，66歲陳姓男子與68歲簡姓妻子去年第三度結婚，兩人日前口頭協議離婚，但簡女為陳男送早餐後，遭陳男殺害、分屍，陳男偵訊時向警方坦承是為了財產分配問題才痛下殺手，訊後被依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署今晚指出，案發後指派檢察官指揮桃園市政府警察局桃園分局偵辦。經現場採證、調閱監視錄影畫面、查扣凶刀、榔頭、整理箱等作案工具後，認定陳男涉有重嫌，隨即簽發拘票將其拘提到案，並押解重回現場進行犯罪模擬。

經檢察官訊問陳男及家庭子女後，認為陳男涉及家庭暴力殺人、損壞屍體等犯罪嫌疑重大，所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，且有事實及相當理由足認為有逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。

全案經桃園地方法院審理後，於晚間9時30分裁定羈押陳男。

檢方表示，將於明天進行複驗及解剖，以確切釐清被告犯案動機及具體經過，以釐清案情。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070527

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