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烈日高溫失智婦走上快速道路 員警馳援解危

發稿時間：2018/05/28 12:08

最新更新：2018/05/28 12:41

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一名患有失智症的梁姓婦人，28日上午在烈日高溫下，竟走上台66線快速道路，警方獲報後前往馳援將她帶離，結束一場虛驚。（桃園市警局平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年5月28日一名患有失智症的梁姓婦人，28日上午在烈日高溫下，竟走上台66線快速道路，警方獲報後前往馳援將她帶離，結束一場虛驚。（桃園市警局平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年5月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）一名患有失智症的梁姓婦人，今天上午在烈日高溫下，竟走上台66線快速道路，警方獲報後前往馳援，發現婦人在高速車流中緊抓中央分隔島不放，警員趕緊將她帶離，結束一場虛驚。

桃園市警局平鎮分局平鎮派出所所長林信雄受訪表示，今天上午10時許，警方接獲民眾報案指出，有名婦人走在台66線快速道路內側中央分隔島旁，擔心婦人發生意外事故，員警立刻駕駛巡邏車趕赴現場查看。

林信雄表示，由於台66線快速道路車流較快，警方來回巡視後，終於在往觀音方向21公里處，發現身穿紅衣、戴著白帽的60歲梁姓婦人，正沿著中央分隔島行走，警方鳴笛慢慢靠近婦人後，發現婦人一身大汗、神情茫然，趕緊攙扶她坐上巡邏車並返回派出所。

林信雄指出，梁婦在派出所飲水休息後，仍無法說明自己的資料及住處。後來員警看見婦人脖子掛有刻著名字的項鍊，才順利聯絡到她的家人，婦人的兒子趕到派出所時表示，母親患有失智，平常都在居家附近撿拾回收，不知為何今天會走到離家5公里遠的快速道路上，感謝警方的協助，往後也會更加注意母親的行蹤。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070528

一名患有失智症的梁姓婦人，28日上午在烈日高溫下，在台66線快速道路沿著中央分隔島行走，警方鳴笛慢慢靠近婦人後，發現婦人一身大汗、神情茫然，趕緊攙扶她坐上巡邏車並返回派出所。（桃園市警局平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年5月28日一名患有失智症的梁姓婦人，28日上午在烈日高溫下，在台66線快速道路沿著中央分隔島行走，警方鳴笛慢慢靠近婦人後，發現婦人一身大汗、神情茫然，趕緊攙扶她坐上巡邏車並返回派出所。（桃園市警局平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年5月28日
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