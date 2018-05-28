苗縣苑裡透天厝火警 少女逃生失足摔落送醫

苗栗縣苑裡鎮一間透天厝28日上午傳出火警，一對母女在3樓房間窗邊待援，消防隊到場架梯搶救，17歲女兒爬下梯子時不慎失足墜落地面導致右腿骨折，所幸母女兩人送醫後無生命危險。中央社記者管瑞平攝 107年5月28日

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣苑裡鎮一間透天厝今天發生火警，一對母女在3樓緊急逃到窗邊等待救援，但火勢濃煙來得快又猛，17歲女兒爬下梯時倉皇摔落骨折，所幸母女2人送醫後無生命危險。



苗栗縣消防局指出，上午11時許獲報，苑裡鎮山腳里一棟透天厝發生火警，現場為4層樓RC建築物，2樓以上濃煙密佈，火舌不斷向3、4樓竄燒，屋內44歲胡姓婦人及17歲女兒受困3樓在窗戶邊等待救援。



火警發生時，屋內的阿嬤在1樓，附近鄰居發現房子2樓冒出濃煙，連忙喊「失火了，趕快出來」；人在3樓的母女則跑到窗邊求救，消防隊抵達後架梯救援。



目擊者指出，第一時間消防隊的雙節梯高度未達3樓，正加設梯子時，少女在窗邊準備攀爬下，疑似高溫難耐加上沒踩穩，失足摔落，導致右腿骨折；少女母親胡姓婦人稍後則順利被救下，背部受傷、吸入性嗆傷，2人意識均清楚，送往苑裡李綜合醫院救治，暫無生命危險。



由於天氣高溫炎熱，熱心民眾體恤消防隊員冒生命危險進出火場灌救，主動提水幫隊員沖涼降溫，直說「他們真的很辛苦」。



消防局表示，初步懷疑起火點從2樓神明廳開始延燒，起火原因仍待進一步鑑定調查。（編輯：張芷瑄）1070528