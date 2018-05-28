桃園殺妻分屍案 檢察官下午解剖檢驗

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市陳男涉嫌殺害妻子簡婦分屍案，陳男已被依殺人、毀損屍體罪嫌收押禁見，檢警今天下午也進行複驗及解剖婦人遺體，以採集化驗是否有下毒等跡象。



桃園市陳男與妻子簡婦日前協議離婚，但陳男為了雙方財產分配問題，竟在25日痛下殺手，將妻子殺害分屍。兩人的女兒為尋找失聯母親來到父親家中，才意外發現屍塊並報警處理。



檢警今天表示，昨天將陳男帶回現場模擬時，他雖認錯卻不見悔意，不但神情鎮定，對於行兇過程更是語帶保留。陳男供稱，25日早上看到妻子買菜還帶早餐給他，心想妻子怎麼這麼好，不過兩人隨即又因為房產問題起口角，他才會臨時起意在客廳持刀將妻子刺死，更將她拖到浴室肢解。



檢警表示，法醫在相驗時發現簡婦頭顱有5處鈍傷，但陳男卻否認曾持榔頭攻擊，說辭明顯與相驗結果不符。至於簡婦遺體被肢解成5大部分及內臟分裝，陳男坦承是為了方便搬運、藏匿，至於內臟則是擔心搬運時掉出及容易發臭，才會拿出放置冰箱保存。



檢警調查發現，陳男過去曾在山區養雞、殺雞，因此肢解手法十分俐落，不但刀刀都從關節處下手，還會買來石灰灑在整理箱內，防止蟲蟻並維持乾燥避免腐臭，至於是否為預謀犯案，仍有待調查。



地檢署表示，陳男已經在昨晚被依殺人、毀損屍體等罪嫌，遭法院裁定羈押。至於死者遭分割成數塊的屍體，今天下午則由法醫拼組，並配合凶器比對以確認致命傷，同時進一步解剖釐清死因。



檢警指出，陳男與簡婦育有1對子女，懷疑兩人先前約定離婚，登記在簡婦名下房產各分一半，後來因兩人又結婚，財產分配協議失效，陳男多次要妻子履約未果，日前又與妻子談離婚及房產分配，兩人也因此分居，簡婦則搬去與女兒同住。



子女表示，平時只要爸爸不發脾氣，一家人相處還算和睦，不過沒料到父母會因為房產嚴重爭吵，更導致父親做出這麼恐怖的事情，對父親殺害母親分屍的行為無法諒解。（編輯：卞金峰）1070528