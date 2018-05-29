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主辦毒品派對害命 朱家龍二審判10年

發稿時間：2018/05/29 12:43

最新更新：2018/05/29 12:56

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zoom in 台灣高等法院審理「W飯店女子命案」，29日上午二審判決，朱家龍（中右）、洪聖晏（中左）出庭聆聽判決後還押。中央社記者施宗暉攝　107年5月29日台灣高等法院審理「W飯店女子命案」，29日上午二審判決，朱家龍（中右）、洪聖晏（中左）出庭聆聽判決後還押。中央社記者施宗暉攝　107年5月29日

（中央社記者蕭博文台北29日電）高院審理「W飯店女子命案」，認為朱家龍是訂房人及毒品派對主辦人，具決定性的關鍵影響，卻持續提供藥品不知節制，導致郭姓女子身亡，今天依藥事法判朱家龍10年徒刑。

朱家龍友人蔡逸學、洪聖晏也是派對主辦人，各遭高院判刑10年、10年6月。提供毒品的江哲瑋、張子奕，則被高院依販賣毒品罪各處9年、6年6月徒刑，全案可上訴。

台灣高等法院新聞稿指出，朱家龍、蔡逸學、洪聖晏持續無償轉讓含多種禁藥、偽藥成分的軟糖及梅片、K他命，給在場傳播小姐施用，數量不足時仍不知節制，持續購買。

高院承審合議庭認為，朱家龍雖一度離開飯店，郭姓女子身體不適時也不在場，但他身為W飯店VIP及訂房人，對於毒品派對之所以能一連舉辦數日，具決定性的關鍵影響。

合議庭也認為，早在郭姓女子不適前，王姓女子即通知朱家龍「他們全部都不能再補、都怪怪」，朱只回覆「真假」、「哈哈大笑」，未阻止洪聖晏、蔡逸學續辦派對，更未告知飯店退房，最終導致不幸事件發生。

另外，新聞稿還提到，洪聖晏、蔡逸學發現郭姓女子因連日用藥，出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，未直接送醫，反而找密醫打排毒針，直到郭女失禁才送醫，導致郭女因混合藥物中毒休克，終致多重器官衰竭而死亡。

高院審酌，朱家龍、蔡逸學、洪聖晏犯後飾詞卸責，迄今未獲家屬諒解，依藥事法明知為禁藥而轉讓，因而致人於死罪，分別量處朱家龍、蔡逸學、洪聖晏有期徒刑10年、10年、10年6月，刑度與一審相同。

至於提供毒品的江哲瑋、張子奕，高院則依販賣毒品罪各判處9年、6年6月徒刑。

朱家龍被控於民國105年12月2日訂房入住W Hotel 2502號房，邀約友人洪聖晏、蔡逸學舉辦毒品派對，另邀郭姓被害女子等人參加，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡。

朱家龍105年12月6日凌晨離開飯店，毒品派對仍在洪聖晏、蔡逸學主持下進行，一名劉姓女子出現撞牆、昏睡等異狀，朱家龍聞訊卻未停止派對，導致郭姓女子12月7日因用毒過量身亡。（編輯：梁君棣）1070529

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